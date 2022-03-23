الأربعاء 23 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تسجل 2667 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصين
الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، أن البر الرئيسي سجل 2667 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء ارتفاعا من 2338 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن 2591 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقابل 2281 في اليوم السابق.

وسجلت الصين 2469 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقابل 2432 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وبذلك يكون بر‭ ‬الصين الرئيسي قد سجل حتى الثلاثاء 137231 إصابة مؤكدة، ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة ليظل عدد الوفيات ثابتا عند 4638.

 

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الطبقة الوسطى

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