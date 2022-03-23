أوكرانيا: الجيش الروسى هاجم أهدافا عسكرية فى شمال غرب البلاد

هاجم الجيش الروسي أهدافا عسكرية في ريفن بشمال غرب أوكرانيا، حسبما قال القائد العسكري الإقليمي فيتالي كوفال لوكالة أنباء (يونيان).

وقال إن ثلاثة صواريخ أصابت منشآت عسكرية، لكنه لم يخض في التفاصيل، وأضاف: "خلال إنذار في المساء، أطلق العدو النار ثلاث مرات على إحدى منشآت البنية التحتية العسكرية... هناك لجنة في الموقع لتقييم الأضرار".

وكان الجيش الروسي قد أبلغ عن هجمات في المنطقة قبل ذلك بيوم.

ووفقا لوزارة الدفاع في موسكو، قتل أكثر من 80 مقاتلا من الجانب الأوكراني في هجوم صاروخي على منطقة نوفا ليوبوميركا للتدريب العسكري في إقليم ريفن.

ولم يتسن التحقق من المعلومات بشكل مستقل.

وذكر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في تحديث اليوم لآخر إحصاءات الضحايا المدنيين بسبب النزاع في أوكرانيا، أن عدد الضحايا المدنيين بلغ منذ 24 فبراير الماضي وحتى منتصف ليلة أمس الإثنين 2510 ضحايا، بينهم 953 قتيلا و1557 مصابا.

وأشار التحديث إلى أن 271 قتيلا، إضافة إلى 807 مصابين سقطوا في منطقتى دونستيك ولوجانسك، بينما سقط 216 قتيلا و611 مصابا في الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة، أما في الأراضي التي تسيطر عليها "الجمهوريات التي نصبت نفسها بنفسها" فسقط 55 قتيلا و196 جريحا.

وأوضح أن 682 قتيلا إضافة إلى 750 مصابا سقطوا في مناطق أخرى من أوكرانيا، تشمل مدينة كييف وتشيركاسي وتشيرنيهيف وخاركيف وخيرسون وكييف وميكولايف وأوديسا وسومي وزابوريزهزهيا ودنيبروبتروفسكنا، ومناطق جيتومير، التي كانت تحت سيطرة الحكومة عندما وقعت الإصابات.

وذكر المكتب الأممي أن معظم الإصابات المدنية المسجلة نتجت عن استخدام أسلحة متفجرة ذات نطاق تأثير واسع، بما في ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق والضربات الصاروخية والجوية.