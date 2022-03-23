البنك الأوروبى: هناك قلق من استخدام العملات المشفرة للالتفاف على العقوبات الروسية

أعربت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، عن قلقها من استخدام العملات المشفرة للالتفاف على العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقالت لاغارد "إن أكثر ما يقلقني" هو كمية الروبلات الكبيرة التي يتم تحويلها إلى أصول مشفرة منذ أن تعرضت روسيا لسلسلة عقوبات مالية عقب غزوها أوكرانيا الشهر الماضي.

وأضافت، في منتدى مصرفي عبر الإنترنت، أنّ الأصول المشفّرة تُستخدم "للالتفاف على العقوبات التي فرضها العديد من دول العالم على روسيا وعدد محدّد من الاشخاص الفاعلين".

وتابعت "في أوروبا قمنا باتخاذ خطوات للإشارة بشكل واضح إلى كلّ من يقوم بعمليات تصريف وتحويل وتقديم خدمات تتعلق بالأصول المشفرة".

وشملت العقوبات الغربية فصل بعض المصارف الروسية عن نظام سويفت، ما جعلها معزولة عن النظام المصرفي العالمي.

ونتيجة لذلك تهافت الروس على شراء العملات المشفرة مثل "بيتكوين" و"تاذر" التي يتم التداول بها خارج النظام المصرفي الرسمي.

ودفع هذا الأمر بالاتحاد الأوروبي إلى إصدار بيان في وقت سابق من هذا الشهر أكّد فيه أنّ الأصول المشفرة مدرجة أيضاً في العقوبات.

و"لاجارد" مع العديد من محافظي البنوك المركزية في العالم من منتقدي العملات المشفرة غير المنظمة التي تتّسم بالتقلّب ويمكن أن تعرّض المستثمرين لخسائر فادحة.

ولمواجهة صعود العملات المشفرة والاستجابة للتحوّل المتزايد نحو المدفوعات غير النقدية، يدرس البنك المركزي الأوروبي إنشاء "يورو رقمي".

وستكون العملة الرقمية للبنك المركزي "سي بي دي سي" نسخة إلكترونية عن الأوراق النقدية والعملات المعدنية باليورو.

وكان وهبط الروبل إلى مستوى قياسي مسجلا 120 روبلا للدولار، إذ يقول المحللون إنه من المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى سحق اقتصاد البلاد.

وانخفض اليورو 0.8 بالمئة إلى 1.11745 دولار وإلى 129.2 ين ونزل 0.9 بالمئة أمام الفرنك السويسري.

وانحسر ارتفاع الدولار ليستقر مؤشره الذي يقيس قيمته أمام ست عملات رئيسية على 97.128.