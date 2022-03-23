الأربعاء 23 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسؤولون فى الناتو: بيلاروس قد تنضم قريبا للحرب فى أوكرانيا

الحرب فى أوكرانيا
الحرب فى أوكرانيا

نقلت شبكة (سي إن إن) الأمريكية، عن مسؤولين أمريكيين ومن حلف شمال الأطلسي (ناتو)، أن الولايات المتحدة والحلف يعتقدان أن بيلاروس قد تنضم "قريبا" إلى روسيا في الحرب ضد أوكرانيا.

وقال مسؤول عسكري في الناتو إنه "من المحتمل" بشكل متزايد أن تدخل بيلاروس الصراع.

وذكر مسؤول كبير في استخبارات الحلف بشكل منفصل أن الحكومة البيلاروسية "تهيئ الأجواء لتبرير هجوم بيلاروسي على أوكرانيا".

وقال المسؤول العسكري في الناتو إنه لا يزال يتعين اتخاذ قرار نهائي في موسكو بشأن مشاركة بيلاروس في الحرب، وحتى الآن ليس هناك ما يشير إلى أن القوات البيلاروسية تشارك في القتال في أوكرانيا.

وأوضح المسؤول: “الأمر لا يتعلق بما يريده (الرئيس البيلاروسي ألكسندر) لوكاشينكو”، وأضاف: "التدخل من شأنه أن يزعزع استقرار بيلاروس".

وكان حث رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، أوكرانيا على اغتنام الفرصة الراهنة للتوصل إلى اتفاق مع روسيا للخروج من الوضع الراهن بشكل لائق.

وقال لوكاشينكو- في تصريحات صحفية، أوردتها قناة "روسيا اليوم"- إن هذه الفرصة قد لا تتكرر في المستقبل، لافتًا إلى أن توقيع الاتفاق سيصب فى مصلحة البلدين وكذلك بيلاروسيا، مشيرًا إلى إمكانية إنهاء الحرب في حال اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية موقفًا لإحياء السلام في أوكرانيا.

واستبعد الرئيس البيلاروسي تحرك واشنطن في هذا الاتجاه؛ لأن الوضع الذي يتشكل في أوكرانيا حاليًا يحقق مكاسب لها.

وأعرب لوكاشينكو عن اعتقاده بأن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لا يتحكم بالأوضاع في ميدان القتال، منوهًا بأن العمليات العسكرية يديرها ممثلون لواشنطن والغرب بشكل كامل.

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وائل لطفي

الطبقة الوسطى

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