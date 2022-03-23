اليوم.. نظر الدعوتين المقامتين من محمود الخطيب ضد المستشار مرتضى منصور

تستكمل المحكمة الاقتصادية في القاهرة اليوم الأربعاء، تأجيل نظر الدعويين المقامتين من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ضد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، يتهمه فيها بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحمل الدعوى المقامة من الكابتن محمود الخطيب ضد مرتضى منصور رقم 83 لسنة 22، ويتهمه فيها بالسب والقذف عبر مواقع التواصل.

كما تحمل الدعوى الثانية رقم 45 لسنة 22، ويتهم فيها أيضًا رئيس النادي الأهلي، مرتضى منصور بسبه وقذفه عبر منصات التواصل الاجتماعي.