الأربعاء 23 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوربان يستشهد بالأزمة الأوكرانية للمطالبة بالإفراج عن مساعدات الجائحة المحظورة

رئيس الوزراء المجري
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان

دعا رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان المفوضية الأوروبية إلى رفع التجميد عن الأموال المخصصة لبودابست في إطار صندوق الاتحاد الأوروبي للاستجابة لفيروس كورونا.

وأشار أوربان إلى "التحدي غير المسبوق" الذي تشكله الحرب في أوكرانيا للأعضاء الشرقيين في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك عبء رعاية اللاجئين والآثار السلبية للعقوبات المفروضة على روسيا.

وكتب أوربان في الرسالة التي أرسلت يوم الجمعة ونشرت الثلاثاء: "تتطلب الظروف الاستثنائية تدابير استثنائية. المجر مستعدة وتقف على أرضها في الأزمة".

وقال: "المجر تطلب فقط الوصول الفوري والفعال إلى أموال الاتحاد الأوروبي المخصصة لها، وأن تكون قادرة على استخدامها بطريقة مرنة للغرض الأنسب للتعامل مع الأزمة".

وأضاف أن بودابست تحتاج إلى المال للدفاع وحماية الحدود وإدارة الأزمات الإنسانية.

وخصص الاتحاد الأوروبي ما مجموعه 800 مليار يورو (880 مليار دولار) للتعافي من فيروس كورونا في الدول الأعضاء الـ.27 وتهدف الأموال إلى مساعدة البلدان على التغلب على الأضرار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الوباء.

لكن المفوضية الأوروبية حجبت توزيع الأموال للمجر لنحو ثمانية أشهر ، قائلة إنها تحتاج إلى ضمانات إضافية من حكومة أوربان القومية اليمينية بعدم إساءة استخدام الأموال.

ووجهت اتهامات من قبل لبودابست بتحويل أموال الاتحاد الأوروبي إلى جيوب الطبقة الأوليجارشية الصديقة للحكومة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطبقة الوسطى

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