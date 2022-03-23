العنانى يلتقى منظمى الرحلات البريطانية لبحث زيادة الحركة السياحية لمصر

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار على لقاءا مع مسئولي اتحاد وكلاء وشركات السياحة والسفر البريطانيةABTA Association of British Travel Agent، وهم السيد Mark Tenzer الرئيس التنفيذي للاتحاد ، والسيدة Susan Deer مدير العلاقات التجارية بالاتحاد، والسيدة Angie Hills رئيس المقاصد بالاتحاد، فور وصوله للعاصمة البريطانية لندن.

يأتي ذلك في إطار للقاءات المهنية الهامة التي سيعقدها الوزير خلال زيارته القصيرة التي يقوم بها على مدار الأيام القليلة المقبلة لكل من المملكة المتحدة وألمانيا لعقد مجموعة من اللقاءات الرسمية مع مسئولى السياحة الحكوميين، ورؤساء اتحادات السياحة بالبلدين، وكذلك عقد مجموعة من اللقاءات المهنية مع وكالات السفر والسياحة ومنظمي الرحلات إلى مصر.

وشارك في حضور هذا اللقاء السفير شريف كامل سفير مصر لدى المملكة المتحدة، ويمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، ومحمد محسن المُلحق السياحي بالمكتب السياحي المصري في لندن والمُشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من فرنسا والصين ودول الإشراف التابعة لها.

وتم خلال اللقاء استعراض أبرز المستجدات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر، حيث قام الدكتور خالد العناني بإطلاع مسئولي الإتحاد، على كافة القرارات التي تم اتخاذها مؤخراً من أجل تحقيق التنمية السياحية المستدامة وتحويل قطاع السياحي المصري لقطاع أخضر ومستدام، بالإضافة إلى استعراض إجراءات السلامة الصحية، والتدريب ورفع كفاءة العنصر البشري بالقطاع.

فقد تحدث الوزير عن القرار الوزاري الصادر في نهاية يناير الماضي، بإلزام كافة المنشآت الفندقية والسياحية في مدينة شرم الشيخ (كمرحلة أولى) بالحصول على شهادة من إحدى الجهات الدولية أو المحلية المعتمدة تفيد قيامها بتطبيق كافة اشتراطات الممارسات الخضراء صديقة البيئة وفقاً لمفهوم السياحة المستدامة، وهو ما يأتي في ضوء استراتيجية التنمية المستدامة لوزارة السياحة والآثار 2030.

وأشار أيضاً إلى القرار الخاص بإلزام جميع المنشآت الفندقية بكافة أنواعها برفع كفاءة سرعة الإنترنت بها والمحددة وفقاً لتصنيف كل منها سواء خمس أو أربع أو ثلاث نجوم أو فنادق عائمة في مدة أقصاها ثلاثة أشهر بالنسبة للمنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ، ونهاية العام الجارى بالنسبة لباقي المنشآت على مستوى الجمهورية.

كما استعرض القرار الوزاري الصادر في نوفمبر الماضي بتنظيم منظومة التدريب وتطوير جودة الخدمات المقدمة بالمنشآت الفندقية والسياحية المختلفة، من خلال التزام المنشآت الفندقية والسياحية بحصول العاملين في جميع الأقسام بها على الدورات التدريبية اللازمة كل وفقاً لتخصصه، بحانب التزامها بتعيين مراقب جودة بشكل دائم من المتخصصين في مجال صحة وسلامة الغذاء.