الأربعاء 23 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«البنتاجون»: روسيا استخدمت صواريخ سرعتها تفوق سرعة الصوت

جون كيربي
جون كيربي

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، جون كيربي، إن القوات الروسية استخدمت صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت "على الأقل في حالة واحدة" على علم بها الولايات المتحدة.


وأضاف كيربي، في إفادة صحفية اليوم نقلتها قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن القوات الروسية استخدمت الصاروخ الفرط صوتي "ضد هدف ثابت" من "مسافة قريبة نسبياً"


وأوضح المسئول الأمريكي أنه لا يُعرف على وجه التحديد أسباب هذا الاستخدام "وليس من الواضح بالضبط ما هي نواياهم"، ملفتاً إلى أنه "يمكن ربطه بمشاكل المخزون ومشاكل الأداء التي يواجهونها فيما يتعلق بالذخائر الموجهة بدقة".


وأشار كيربي إلى تصريح وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، يوم الأحد الماضي حينما قال إنه لا يرى "استخدام هذا النوع من الأسلحة على أنه نوع من تغيير قواعد اللعبة".
 

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية أنها تراقب التحركات النووية الروسية باستمرار، لافتة إلى أن التصريحات الروسية حول استخدام الأسلحة النووية خطيرة جدًا.

 

جاء ذلك عقب التلويح الروسى باستخدام الأسلحة النووية، إذ أكد المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن مفهوم الأمن القومي لبلاده ينص على استخدام الأسلحة النووية فقط في حالة وجود تهديد لوجودها.

 

وقال بيسكوف في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية"إن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تسير بشكل واضح وفقًا للخطط والمهام المحددة مسبقًا.. منذ البداية لم يعتقد أي أحد هنا أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستستغرق يومين"، مؤكدًا أن احتلال أوكرانيا ليس من أهداف العملية العسكرية الروسية.

 

وتابع بيسكوف "أن الهدف الرئيسي لعمليات الجيش الروسي في "ماريوبول" هو تطهير المدينة من الوحدات القومية المتطرفة الأوكرانية".

 

وندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، باستخدام روسيا "أسلحة متفجرة في مناطق ذات كثافة سكانية عالية"، معتبرًا أنّ "كل ما يتعلق بالعدوان الروسي على أوكرانيا غير مقبول".

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وائل لطفي

الطبقة الوسطى

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