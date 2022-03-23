وزير الدفاع الأمريكى: معدلات الانتحار فى صفوف الجيش لا تزال مرتفعة

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن معدلات الانتحار في صفوف الجيش الأمريكي "لا تزال مرتفعة للغاية".

وأضاف "أوستن" في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "ومن الواضح أن أمامنا المزيد من العمل الذي يتعين علينا القيام به، لذلك أنشأت اليوم لجنة المراجعة المستقلة لمنع الانتحار والاستجابة له لإجراء مراجعة شاملة".

وبحسب شبكة "سي إن إن" ارتفع معدل الانتحار بين أفراد الخدمة الفعلية في الجيش الأمريكي بنسبة 4ر41 % في السنوات الخمس من 2015 إلى 2020، وفقًا للبيانات المقدمة في التقرير السنوي لوزارة الدفاع حول الانتحار في الجيش.

وأظهر التقرير أن معدل الانتحار بين أفراد الجيش زاد بنسبة 1ر9 % في 2020، وبنسبة 3ر15 % في الفترة من 2018 إلى 2020.

كما ارتفع المعدل بين أفراد الاحتياط بنسبة 2ر19% في عام 2020، وارتفع معدل الانتحار بين أفراد الحرس الوطني بنسبة 7ر31% في عام 2020.

وانتتحر نحو 580 من أفراد الجيش، ما بين الخدمة الفعلية والاحتياط والحرس الوطني، في عام 2020، ويظهر التقرير أيضًا أن 202 من أفراد الأسرة العسكرية لقوا حتفهم منتحرين في عام 2019.

وتربط بعض الإحصاءات حالات الانتحار بالعسكريين الذين قضوا فترات متعددة في جبهات القتال باعتبار أنهم أكثر عرضة للانتحار من غيرهم، ولكن مع ذلك، فإن عددًا من المنتحرين لم يشاركوا في القتال.