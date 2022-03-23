الجيش الأوكراني يعلن صد هجوم للقوات الروسية في خاركيف

قالت وحدات أوكرانية إنها تصدت لهجوم شنته القوات الروسية في خاركيف بشرق البلاد.

ونشر الجانب الروسي طائرات مروحية مقاتلة من طراز (كا52-) مساء الثلاثاء، حسبما نقلت صحيفة "أوكراينسكا برافدا" عن القائد الإقليمي أوليج سينيجوبوف.

وأضاف: "قواتنا تحتفظ بمواقعها".

وقال إن الوضع في مدينة إيزيوم المحاصرة صعب، ولا يوجد حاليا أي اتصال بالمدينة.

وأضاف القائد أن الجانب الروسي رفض جميع الجهود الرامية إلى إنشاء ممر إنساني.

ولم يتسن التحقق من المعلومات بشكل مستقل.

وقتل 260 مدنيًا أوكرانيا على الأقل في معارك حول مدينة خاركيف منذ اجتياح القوات الروسية أوكرانيا قبل نحو شهر تقريبًا، وفقًا للسلطات الأوكرانية.

وقالت السلطات القضائية الأوكرانية، إن هناك 14 طفلًا بين القتلى.

وتحاصر القوات الروسية المدينة الواقعة شمال شرقي أوكرانيا، والتي كان يبلغ تعداد سكانها 5ر1 مليون نسمة قبل اندلاع الحرب.

ومن جانبه، دعي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمخاطبة قادة دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) الذين يجتمعون الخميس في قمة استثنائية مكرسة لغزو روسيا لأوكرانيا.

وقال مسؤول في حلف الأطلسي الثلاثاء إن "الرئيس زيلينسكي مدعو لإلقاء كلمة في قمة الناتو عبر رابط الفيديو".

وأضاف: "ستكون فرصة لقادة دول الحلف للاستماع مباشرة من الرئيس زيلينسكي يتحدث عن الوضع الكارثي الذي يعيشه الشعب الأوكراني بسبب العدوان الروسي"، مضيفًا أن الحلفاء الذين يقدمون "كمية كبيرة من المعدات العسكرية الأساسية" لأوكرانيا، سيدرسون ماذا يمكنهم أن يفعلوا "لتعزيز" دعمهم.

وأكد سيرجي نيكيفوروف المتحدث باسم زيلينسكي مشاركة الزعيم الأوكراني في القمة، قائلا إنه سيسعى لطلب المساعدة لإنهاء الغزو الروسي، وفق ما ذكرت وكالة انترفاكس-أوكرانيا.

وأضاف نيكيفوروف أن "هذا قد يكون بأشكال متعددة، سواء عبر فرض منطقة حظر جوي أو تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي متطورة أو طائرات حربية".

وقال المسؤول في حلف الأطلسي إن "الحلفاء في الناتو يساعدون أوكرانيا على التمسك بحقها الأساسي في الدفاع عن النفس، مع تزويدها بكمية كبيرة من المعدات العسكرية الحيوية".

وأضاف: "خلال القمة، سوف يبحث الناتو مع أوكرانيا ما الذي بامكانه القيام به بعد لتعزيز الدعم لها".

