وزير خارجية المكسيك يبدأ جولة فى الشرق الأوسط والهند

قالت وزارة الخارجية المكسيكية إن الوزير مارسيلو إبرارد بدأ اليوم، جولة في الشرق الأوسط والهند تستمر عشرة أيام لإجراء محادثات تتناول القفزة في أسعار الطاقة وفرص الاستثمار والجهود المبذولة لمنع أزمة غذائية محتملة.

وتعد هذه واحدة من أطول الرحلات الخارجية لمسؤول كبير في حكومة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الذي يعطى الأولوية لقضايا السياسة الداخلية.

وقالت الوزارة في بيان إن المحطة الأولى في جولة إبرارد، الذي ترافقه فيها مجموعة من كبار رجال الأعمال، هي العاصمة السعودية الرياض حيث من المقرر أن يعقد اجتماعات من 23 إلى 25 مارس مع نظيره السعودي، فضلا عن صناديق الاستثمار.

ويزور إبرارد يومي 26 و27 مارس العاصمة القطرية الدوحة، حيث من المقرر أن يشارك في (منتدى الدوحة)، كما يشارك في محادثات ثنائية مع كبار المسؤولين من حكومات أخرى.

وأضافت الوزارة أن إبرارد سيزور الإمارات يومي 28 و29 مارس لحضور معرض (إكسبو دبي) وعقد اجتماعات مع القادة السياسيين وصناديق الاستثمار لاستكشاف المشاريع التي تعود بالفائدة على المكسيك.

ومن المقرر أن يزور الوزير المكسيكي الهند في الفترة من 30 مارس إلى الأول من أبريل لعقد اجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين، ومنهم وزير الخارجية سوبرامانيام جايشانكار.