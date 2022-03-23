الأربعاء 23 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

دبلوماسى روسى: تصريحات الرئيس الأوكرانى «متناقضة»

دميتري بوليانسكي
دميتري بوليانسكي

أكد النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي إن تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي "متناقضة".


ونقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية عن بوليانسكي: "لقد استمعنا إلى العديد من التصريحات التي أدلى بها الرئيس زيلينسكي، والتي تتناقض مع بعضها البعض.. مشيرا إلى وجود فريق يقوم بالتفاوض مع الجانب الأوكراني وهذا الفريق يقيم ما إذا ما كانت تصريحات الجانب الأوكراني جادة أم لا".


وأكد النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن الجانب الروسي حتى الآن ليس متحمسا للغاية بشأن نهج المفاوضين الأوكرانيين .. مشيرًا إلى أن الغرض من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ليس تغيير النظام.


كما أعلنت مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندار توماس غرينفيلد، اليوم الثلاثاء، عن أن واشنطن لن تدعم مشروع قرار روسيا بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا.

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وائل لطفي

الطبقة الوسطى

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