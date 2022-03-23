الأربعاء 23 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخارجية التونسية تبحث تطورات الوضع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة

عثمان الجرندي
عثمان الجرندي

 بحث وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي مع رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف شيخ نيانج "Cheikh" Niang"، آخر تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل استمرار انتهاكات السلطة القائمة بالاحتلال للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.


جاء ذلك - وفقا لبيان صادر عن الخارجية التونسية - خلال جلسة عمل عقدها الجرندي مع شيخ نيانج، في إطار الدورة العادية الـ48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة في إسلام آباد، وبمشاركة المندوب الدائم لفلسطين بالأمم المتحدة رياض منصور، والأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي لشؤون فلسطين سمير بكر.


وخلال جلسة العمل جدد الجرندي موقف بلاده الثابت الداعم للقضية الفلسطينية.. كما تم بحث إمكانية استضافة تونس للدورة المقبلة للجنة، حيث تم التطرق إلى شكل الدورة والمحاور التي من الممكن إدراجها على جدول أعمالها.

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وائل لطفي

الطبقة الوسطى

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