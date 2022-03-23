«المالية» تكشف موديلات وأسعار السيارات داخل مبادرة الإحلال

قال الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي لمبادرة إحلال المركبات بوزارة المالية، إن أي مواطن يملك سيارة عمرها 20 سنة فأكثر، يمكنه المشاركة في مبادرة إحلال المركبات.

وأضاف المتحدث الرسمي لمبادرة إحلال المركبات بوزارة المالية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أنه يمكن لصاحب السيارة التسجيل في المبادرة عبر موقع إلكتروني مخصص باللغة الإنجليزية بعنوان go green masr ، أو يبحث عبر محرك البحث جوجل عن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، وسيظهر له الموقع.

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