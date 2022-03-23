الأربعاء 23 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«المالية» تكشف موديلات وأسعار السيارات داخل مبادرة الإحلال

مبادرة الإحلال
مبادرة الإحلال

قال الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي لمبادرة إحلال المركبات بوزارة المالية، إن أي مواطن يملك سيارة عمرها 20 سنة فأكثر، يمكنه المشاركة في مبادرة إحلال المركبات.

وأضاف المتحدث الرسمي لمبادرة إحلال المركبات بوزارة المالية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أنه يمكن لصاحب السيارة التسجيل في المبادرة عبر موقع إلكتروني مخصص باللغة الإنجليزية بعنوان go green  masr  ، أو يبحث عبر محرك البحث جوجل عن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، وسيظهر له الموقع.

(التفاصيل)

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الطبقة الوسطى

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