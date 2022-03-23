مسلسلات رمضان 2022.. أكرم حسنى يروّج لـ«مكتوب عليا» على طريقته الخاصة

روّج الفنان أكرم حسني، لمسلسله "مكتوب عليا"، والذي سيخوض به السباق الرمضاني لعام 2022، ضمن مسلسلات رمضان والذي سيعرض حصريًا على منصة "watch it".

وشارك الفنان أكرم حسني، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، البوستر الرسمي للعمل الفني.

وعلّق الفنان أكرم حسني على البوستر الرسمي للعمل الفني "مكتوب عليا" قائلًا: "كل اللي حصل ده بسبب ٢٠ جنيه.. جلال إحسان قدري الشهير بجلجل مكتوب عليا رمضان ٢٠٢٢‏‎ حصريا علي dmc TV، تأليف Ehab Blebel ، إخراجKhaled Elhalafawy، إنتاج Karim Abouzekri

K Media، Poster design Ucef Adel".

مسلسل مكتوب عليا



كما أعلنت الشركة المنتجة عن شخصيات الفنانين محمد طعيمة الذي يلعب شخصية مدرس يدعى "علاء" ويعمل مع أكرم حسني في المدرسة التي يعمل بها، كما أنه خطيب شقيقة "جيجي" التي تجسد دورها هلا رشدي في أولى تجاربها الدرامية، وضمت القائمة الفنان محمود السيسي، الذي يلعب شخصية "سيد" صديق أكرم حسني المقرب.



يذكر أن مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وأخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري "k media" بمشاركة سينرجي، والمتحدة للخدمات الإعلامية.



النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وأخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري "k media" بمشاركة سينرجي، والمتحدة للخدمات الإعلامية.