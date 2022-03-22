نشرة حوادث «الدستور»: غدًا.. نظر دعويين من محمود الخطيب ضد مرتضى منصور

شهدت الساعات الماضية، اليوم، عددا من الحوادث والمحاكمات، التي حازت على اهتمام الكثير من القراء.

وتقدم «الدستور» نشرة الحوادث ودفتر أحوال الجريمة، في أبرز الوقائع التي خضعت لتحقيقات النيابة العامة وضبطتها أجهزة الأمن بوزارة الداخلية



غدًا.. نظر دعويين من محمود الخطيب ضد مرتضى منصور

تستكمل المحكمة الاقتصادية في القاهرة غدًا، نظر الدعويين المقامتين من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي ضد مرتضى منصور، يتهمه فيها بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحمل الدعوى المقامة من محمود الخطيب ضد مرتضى منصور رقم ٨٣ لسنة ٢٢، ويتهمه فيها بالسب والقذف عبر مواقع التواصل.

كما تحمل الدعوى الثانية رقم ٤٥ لسنة ٢٢، ويتهم فيها أيضًا رئيس النادي الأهلي، مرتضى منصور بسبه وقذفه عبر منصات التواصل.

https://www.dostor.org/3751183



انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق عقار بحلوان

قررت جهات التحقيق انتداب المعمل الجنائي لمعاينة شب حريق هائل بعقار مكون من 3 طوابق بمنطقة أطلس بحلوان، وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية لموقع الحريق لإخماده، للوقوف على ملابسات الحريق.



إحباط تهريب شيش إلكترونية وأمبولات مخدر زيت الماريجوانا بمطار القاهرة

نجح رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم ٣ بمطار القاهرة الدولى، الثلاثاء، في ضبط محاولة تهريب عدد من الشيش الإلكترونية وأمبولات زيت مخدر الماريجوانا، بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات.

ففي أثناء إنهاء إجراءات التفتيش الجمركي على ركاب طائرة خطوط شركة مصر للطيران القادمة من نيويورك اشتبه محمد عبدالباقي رئيس القسم المعين باللجنة الجمركية بصالة الوصول فى راكبين أمريكيين، أحدهما من أصل يمنى والآخر من أصل مصري قادمين من نيويورك، وبسؤالهما عما إذا كان يحملان معهما أية أشياء يستحق عليها ضريبة جمركية أو أية ممنوعات أجابا بالنفي.

وتم تمرير حقائبهما على جهاز الفحص باشعة x RAy بمعرفة أحمد محمد عبد العليم، وميار أسامة الزناقيرى مأمورى الفحص تحت إشراف محمد عبدالمنعم صالح، فأفادا بوجود كثافات معتمة على شكل أمبولات .



https://www.dostor.org/3751150

18 أبريل.. الحكم على حنين حسام فى «الاتجار بالبشر»

حجزت الدائرة الخامسة عشرة بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي اليوم جلسة إعادة إجراءات محاكمة حنين حسام أمام محكمة جنايات التجمع الخامس، لإعادة نظر الحكم الغيابي الصادر ضدها في وقت سابق غيابيًا بالسجن المشدد 10 سنوات، لجلسة 18 أبريل للحكم.

كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس قضت في وقت سابق بالسجن المشدد غيابيًا على فتاة التيك توك حنين حسام لمدة 10 سنوات، وذلك على خلفية اتهامها بالاتجار في البشر لاستغلال الفتيات صغار السن وتحريضهم على الفسق مقابل حصولهم على مبالغ مالية كبيرة.