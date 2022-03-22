الثلاثاء 22 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«البرية السودانية»: الوضع بالفشقة تحت سيطرة القوات المسلحة

قائد القوات البرية
قائد القوات البرية السوداني

أكد قائد القوات البرية السوداني الفريق الركن عصام محمد حسن كرار، أن الوضع في منطقة الفشقة (على الحدود الشرقية) مطمئن وتحت سيطرة القوات المسلحة التي تقوم بدورها على الوجه الأكمل.

وافتتح كرار برفقة اللواء الركن أحمدان محمد خير العوض قائد المنطقة العسكرية الشرقية، وعدد من قادة القوات البرية، عددا من المنشآت بقيادة الفرقة الحادية عشرة مشاة، إلى جانب وضع حجر أساس لبعض المنشآت الأخرى.

وأشار قائد القوات البرية السوداني، إلى أن منطقة الفشقة شهدت زراعة الأراضي بواسطة المواطنين وهم الآن في مرحلة الحصاد الذي سيعود بالخير على أهل السودان واقتصاده في المنطقة الشرقية، مشددًا على أن القوات المسلحة قابضة على الأمر بقوة وقادرة على حماية تراب الوطن.

وأوضح، أن القوات المسلحة ستظل حامية للشعب وأرضه وعرضه، لافتا إلى أن الزيارة لقيادة الفرقة 11 مشاة تأتي في إطار تفقد قيادات القوات البرية في كل البقاع حماية وتأمين حدود السودان والوقوف على كل صغيرة وكبيرة وحل الكثير من المشاكل التي تواجه ضباط وضبط صف وجنود القوات البرية.

وقال كرار، إن المنشآت التي تم افتتاحها تصب في جانب تحسين بيئة العمل والأحوال المعيشية لمنسوبي قيادة الفرقة 11 مشاة.

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وائل لطفي

الطبقة الوسطى

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