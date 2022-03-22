أيام قليلة.. موعد أول أيام شهر رمضان 2022 فى مصر وساعات الصيام

تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل العالمي عن موعد أول أيام شهر رمضان 2022 فى مصر وعدد ساعات الصيام، حيث تمتلئ شوارع القاهرة والمحافظات المصرية بزينة رمضان وتبدأ المحلات بالاستعداد للشهر الكريم وبيع المستلزمات الخاصة بالشهر من فوانيس وزينة وحلويات وياميش رمضان وغيرها من المستلزمات المرتبطة بالشهر الكريم.

ومن ناحية أخرى، يستعد المواطنون للشهر الكريم بالالتزام بالواجبات الدينية مثل الصلاة وإخراج الصدقات وقراءة القرآن وقيام الليل والدعاء، حيث يعد شهر رمضان هو أفضل شهور العبادات والتقرب لله عز وجل.

موعد أول أيام شهر رمضان 2022 فى مصر



توقع مركز الفلك الدولي، غرة شهر رمضان الكريم، يوم السبت الموافق 2 أبريل القادم، فلكياً في مصر وكذلك أغلب الدول الإسلامية، حيث تبدأ دار الإفتاء المصرية باستطلاع هلال شهر رمضان قبل نهاية شهر شعبان وذلك يوم 29 من الشهر للتأكد من اكتمال هلال شعبان والإعلان عن بداية شهر رمضان.

وبدأ شهر شعبان يوم الجمعة الموافق 4 مارس 2022 في مصر ومعظم الدول الإسلامية، وسوف يتم تحري هلال شهر رمضان المعظم يوم الجمعة 29 شعبان 1443هـ ، الموافق أول أيام شهر أبريل 2022 ميلاديًا.

وأوضح المهندس محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي، أن رؤية الهلال فى أول أيام شهر أبريل غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان في الدول العربية أو الإسلامية، في حين أنها ممكنة باستخدام التلسكوب فقط وبصعوبة بالغة من أطراف بسيطة من غرب قارة إفريقيا.

وأشار مدير مركز الفلك الدولي، أن رؤية الهلال يومها ممكنة بالعين المجردة بصعوبة بالغة في أجزاء من القارتين الأمريكيتين في حين أن رؤية الهلال يومها باستخدام تقنية التصوير الفلكي ممكنة بصعوبة كبيرة في حالة الصفاء التام للغلاف الجوي فقط.

عدد ساعات الصيام رمضان 2022 فى مصر

تتراوح معدلات وقت صيام شهر رمضان 2022 فى مصر من 14 ساعة و19 دقيقة فى أول أيام شهر رمضان، لـ 15 ساعة و15 دقيقة وهى آخر أيام الشهر الكريم، حيث يزيد موعد آذان المغرب كل يوم فى رمضان بدقيقة واحده تقريبًا عن اليوم الذى سيبقه.