«السبكى»: نظم الحوكمة الإكلينيكية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية «نقطة تحول»

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن تطبيق نظم الحوكمة الإكلينيكية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية هي نقطة تحول كبرى في رفع جودة وكفاءة ومأمونية الخدمات الصحية التي تقدمها الهيئة العامة للرعاية الصحية، والتي تعد بمثابة أفق جديد في مستوى الخدمات الصحية التي تقدمها الدولة للمواطن في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل، تماشيًا مع جهود الدولة في المضي قدمًا في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وفي ضوء أهداف التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030 فيما يتعلق بمحور الصحة.

وتابع «السبكي»، أن تطبيق الحوكمة الإكلينيكية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، تضمن تقديم خدمات صحية آمنة، وذات جودة عالية مطابقة للمعايير العالمية بالمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية للمنتفعين بالتأمين الصحي الشامل.

ولفت الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، خلال مشاركته بورشة العمل اليوم، حيث ألقى الكلمة الافتتاحية رحب بالحضور المشاركين بالورشة، وتضمنت الافتتاحية ملخص ما تم في المرحلة الأولى من بناء منظومة الحوكمة الإكلينيكية، وزيادة وعي ودراية مقدمي خدمة الرعاية الصحية بمحاور وأهداف الحوكمة الإكلينيكية، تمهيدًا لإطلاق المرحلة الثانية من المنظومة لتطبيقها فعليًا بمنشآت هيئة الرعاية الصحية.

فيما أثنى الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، خلال مشاركته بورشة العمل، على تبني الهيئة العامة للرعاية الصحية لتطبيق نظم الحوكمة الإكلينيكية كجزء من النظام الصحي بمستشفياتها، لافتًا إلى أنها تمثل نقطة تحول فارقة بالنظام الصحي المصري تمثل التطبيق الفعلى على أرض الواقع للممارسات الآمنة ذات مستويات الجودة والسلامة العالمية في إطار مؤسسي.



وأشارت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، إلى أهمية تطبيق نظم الحوكمة الإكلينيكية في النظام الصحي الآن مما يضمن بناء نظام صحي قوي ومتكامل، مشيدة بدور هيئات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.