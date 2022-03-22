الثلاثاء 22 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسلات رمضان 2022.. محمود السيسي يكشف تفاصيل شخصيته في «مكتوب عليا»

الفنان محمود السيسي
الفنان محمود السيسي

تصدر الفنان محمود السيسي، البوستر الرسمي لمسلسل "مكتوب عليا"، والذي سيخوض به السباق الرمضاني لعام 2022 ضمن مسلسلات رمضان، والذي سيعرض حصريًا على منصة "watch it".

تفاصيل شخصية الفنان محمود السيسي فى مسلسل مكتوب عليا

وشارك الفنان محمود السيسي البوستر الرسمي للعمل الفني مسلسل "مكتوب عليا"، جمهوره عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وعلق على البوستر الرسمي قائلًا: "الدنيا كلها في حتة و "سيد" مجاش الدنيا أصلا  الصاحب اللي دماغه مهويه و دايس مع جلجل في كل مصايبه، استنوني في رمضان بأذن الله في مسلسل مكتوب عليا   رمضان ٢٠٢٢".

كما أعلنت الشركة المنتجة عن شخصيات الفنانين محمد طعيمة الذي يلعب شخصية مدرس يدعى "علاء" ويعمل مع أكرم حسني في المدرسة التي يعمل بها، كما أنه خطيب شقيقة "جيجي" التي تجسد دورها هلا رشدي في أولى تجاربها الدرامية، وضمت القائمة الفنان محمود السيسي، الذي يلعب شخصية "سيد" صديق أكرم حسني المقرب.

أبطال مسلسل مكتوب عليا فى رمضان 2022

يذكر أن مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وأخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري "k media" بمشاركة سينرجي، والمتحدة للخدمات الإعلامية.

كل ما تريد معرفته عن مسلسلات رمضان 2022


النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وأخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري "k media" بمشاركة سينرجي، والمتحدة للخدمات الإعلامية.

محمود السيسي مسلسلات رمضان 2022 أبطال مسلسل مكتوب عليا سينرجى عمرو عبدالجليل

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطبقة الوسطى

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