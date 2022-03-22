وزير الرياضة يفتتح الملتقى العربى الإفريقى لتعزيز دور المتطوعين فى مواجهة التغيرات المناخية

افتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات الملتقي العربي الإفريقي لتعزيز دور المتطوعين في مواجهة التغيرات المناخية، والذي تنفذه الوزارة من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بالتعاون مع وزارتي البيئة، والموارد المائية والرى خلال الفترة ٢١-٢٧ مارس الجاري.

وأكد وزير الشباب والرياضة فى كلمته أن العالم بدأ يشهد تغييرات عديدة وملموسة جراء أحداث سريعة متعاقبة ومنها التغير المناخي، وهناك تحديات كبيرة اقتصادية ومناخية تواجه العالم.

وقال أشرف صبحى: "نحن فى مصر وضعنا شبابنا على أولوية الفئات التي تحظى بالاهتمام والرعاية من أجل مستقبل بلا صراع، ولقد نجحنا في خلق مساحة مشتركة نجتمع فيها وندير فيها اختلافنا بشكل حضاري، وقد نجحت المؤتمرات الوطنية للشباب في تحقيق حالة حوارية حضارية متفردة مروراً بمنتدى شباب العالم الذي أصبح منصة حوار بين شباب العالم تحت رعاية وتشريف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية".

أضاف: "نحن اليوم بصدد إطلاق الملتقي العربي الافريقي لتعزيز دور المتطوعين في مواجهة التغيرات المناخية، حيث يلتقي على أرض مصر شباب من أبناء دولنا العربية الشقيقة، وقارة إفريقيا الواعدة لتبادل الرؤى، والتطلع إلى مستقبل عنوانه السلام والمحبة".

أوضح أن استضافة مصر لقمة المناخ cop27 بشرم الشيخ تأتى ممثلة عن قارة إفريقيا والعالم العربي، وهو ما يحتم علينا العمل على إيصال صوت شباب هاتين المنطقتين إلى العالم، واستعراض حجم الاضرار الواقعة عليهم كنتيجة مباشرة على ارتفاع مستويات الغازات الدفيئة بالغلاف الجوي، مبيناً أن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يولى اهتماما بالغاً بهذا الملف.

وتابع أشرف صبحى: "اليوم نجتمع لنتشاور ونتباحث حول آليات وكيفية دعم جهود الشباب المتطوعين حول العالم لمواجهة آثار التغيرات المناخية، والإجراءات اللازمة نحو التكيف مع عواقب الظواهر المناخية".

شهد حفل الافتتاح كل من حسن بوهزاع رئيس الاتحاد العربى للتطوع، والدكتور ممدوح رشوان الامين العام للاتحاد العربى للشباب والبيئة، وممثلو الجهات الشريكة فى تنظيم الملتقى، والدكتور ماجد العزازى رئيس اتحاد مراكز شباب مصر، ومن وزارة الشباب والرياضة حضر اللواء إسماعيل الفار المدير التنفيذى للوزارة، والدكتور عبدالله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة، ونجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، وأحمد عفيفي رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى، ومنال جمال رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، والدكتورة مرفت سيد أحمد رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية، وعلاء الدسوقى مدير عام البرامج الفنية والثقافية، وجيهان حنفى مدير عام البرامج التطوعية والكشفية، ورضا صالح طه مدير عام العلاقات العامة والخارجية.

يشارك فى تنظيم الملتقى كل من الاتحاد العربي للتطوع، وكلية الدراسات العليا وعلوم البيئة بجامعة عين شمس، الدائرة الرسمية للشباب والنشء بالاتفاقية الاطارية للتغير المناخي بالأمم المتحدة، والوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية، ومركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، ووحدة السياسات وتطوير الاعمال بمكتب الوزير، ووحدة المناخ بالإدارة العامة للعلاقات العامة والخارجية.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة فى وقت سابق عن مشاركة وفود ٣٨ دولة بالملتقى منهم دول دول "مالي، جنوب السودان، سيراليون، السودان، بروندي، موريشيوس، تشاد، السنغال، جيبوتي، الكاميرون، مالاوي، الجابون، بوركينا فاسو، رواندا، جزر القمر، البحرين، الأردن، سوريا، ليبيا، الصومال، اليمن، موريتانيا، الكويت، تونس، سلطنة عمان، نيجيريا، العراق، بنين، السعودية، فلسطين، الكونغو الديمقراطية، غانا، ليبريا، الفلبين، فنلندا، ليتوانيا، بريطانيا"، بالإضافة إلي الوفد المصري.