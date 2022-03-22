الأمم المتحدة تحذر: الحرب الروسية الأوكرانية ستؤدى إلى أزمة جوع عالمية

أكد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن الحرب الروسية الأوكرانية لا فائز فيها، وأنه عاجلا أو أجلا ينبغي أن تنتقل من ساحة القتال إلى طاولة السلام؛ مؤكدا أن هذا أمر حتمي.

وقال جوتيريش في كلمة له بشأن الوضع في أوكرانيا من مقر الأمم المتحدة، إن الشعب الأوكراني يتحمل جحيما لا يطاق، لافتا إلى أن صدى ذلك يمكن شعوره في جميع أنحاء العالم في الارتفاع الشديد لأسعار الغذاء والطاقة وزيادة أسعار الأسمدة، مما يهدد بأن تتحول إلى "أزمة جوع عالمية".

وأشار إلى أن الدول النامية التي تختنق بالفعل بسبب وطأة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وقلة إمكانات الوصول إلى التمويل الكافي، أصبحت الآن تدفع ثمنا فادحا كنتيجة لهذه الحرب.