دراسة جديدة تثبت أن لقاح «أسترازينكا» يوفر الحماية ضد أوميكرون

تشير الأبحاث إلى أن علاجات الأجسام المضادة لفيروس كورونا من أسترازينكا وGlaxoSmithKline توفر بعض الحماية للفئران ضد متغير أوميكرون وأحدث طفراته المعروفة باسم BA.2.

أفاد علماء من كلية الطب بجامعة واشنطن على خادم bioRxiv أن العلاجات فقدت فعاليتها لكنها قللت من العبء الفيروسي والتهاب الرئة المحدود الناجم عن الفيروس.

قالت استرازينكا إن علاج Evusheld الخاص بها يحتفظ بنشاط معادل ضد البديل الفرعي أوميكرون الناشئ والقابل للانتقال بشكل كبير.

أظهرت البيانات قبل السريرية من كلية الطب بجامعة واشنطن أن Evusheld احتفظ بالنشاط ضد Omicron BA.1 و BA.1.1.

حصل Evusheld على تصريح تنظيمي في المملكة المتحدة الأسبوع الماضي لاستخدامه كدواء للوقاية من كوفيد في المرضى الذين يعانون من ضعف دفاعات المناعة.

تم إثبات أن الدواء يقلل من خطر الإصابة بأعراض Covid بنسبة 77 في المائة، مع استمرار الحماية لمدة ستة أشهر على الأقل بعد جرعة واحدة.

قال جون راين الرئيس التنفيذي لوكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية لموقع ذا ناشونال: "نحن نعلم أن بعض الأشخاص قد لا يستجيبون بشكل كافٍ لهذه اللقاحات، وبالنسبة لعدد صغير من الأفراد قد لا يوصى بلقاحات كوفيد.

قالت مجموعة أكسفورد للقاحات التي ساعدت في تطوير أدوية فيروس كورونا، إن الخطوة التالية في التغلب على الوباء هي تطوير جدار مناعة عالمي.

حتى الآن لم يتلق حوالي 3 مليارات شخص الجرعة الأولى، لمعالجة النقص تم توزيع حوالي 2.6 مليار جرعة من أسترازينكا على 183 دولة.

قال أندرو بولاردمدير مجموعة أكسفورد للقاحات: "إن حماية الناس في أماكن أخرى مهمة أيضًا للدفاع عن أنفسنا".

في المملكة المتحدة بدأت حملة يوم الإثنين، لتشجيع كبار السن والضعفاء على أخذ لقاح رابع كمعزز، حيث وزير الصحة ساجد جافيد أولئك الذين تبلغ أعمارهم 75 عامًا وأكثر والمعرضين للخطر على قبول الدعوات للتلقيح الربيعي.

وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا إن على الناس استخدام خدمة الحجز الوطنية عندما يحين دورهم.