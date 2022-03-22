الثلاثاء 22 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يشهد حفل تخريج الدفعة 58 بكلية الطب بجامعة طنطا

جامعة طنطا
جامعة طنطا

شهد طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا حفل تخريج الدفعة 58 من كلية الطب بجامعة طنطا.

حضر فعاليات الحفل كل من الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة، الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، الدكتور بهاء توفيق نقيب الأطباء وقيادات الكلية.

وأعرب محافظ الغربية عن سعادته بالتواجد وسط الطلاب، مؤكداً دور الفرق الطبية في الخروج بمصر إلى بر الأمان خلال أزمة كورونا العالمية، مطالباً ببذل الجهد من أجل تأدية رسالتهم السامية في الحفاظ على صحة أبناء الوطن.

وكرم المحافظ ورئيس الجامعة العشرة الأوائل على مستوى الدفعة، وتم التقاط الصور التذكارية مع باقي طلاب الدفعة.

من ناحية أخرى، شهد محافظ الغربية إطلاق مبادرة «مشغلي»، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى.

وقام المحافظ بافتتاح مشغل نهطاي وتسليم 30 ماكينة خياطة لسيدات وفتيات القرية مقدمة من المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، بحضور الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، عبد العزيز النحاس عضو مجلس الشيوخ والفنانة سميرة عبد العزيز ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

محافظ الغربية يشهد حفل تخرج الدفعة كلية

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وائل لطفي

الطبقة الوسطى

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