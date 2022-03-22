الثلاثاء 22 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قاضي محاكمة حنين حسام يرفض تحدثها: «سمعناكي وجاء دور الدفاع»

حنين حسام
حنين حسام

عقدت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس جلسة استماع لمرافعة دفاع حنين حسام فتاة التيك توك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“الاتجار بالبشر” برئاسة المستشار محمد الجندي، وعضوية المستشارين علي عمارة ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة.

ودخلت المتهمة غرفة المداولة ليتم مواجهتها بالفيديوهات وبعد خروجها طلبت الحديث لكن القاضي رفض قائلاً:"سمعناكي بما فيه الكفاية" جاء الدور للاستماع إلى محاميك، ولم تتوقف فتاة التيك توك عن البكاء أثناء محاكمتها داخل قفص الاتهام.

كما انهارت حنين حسام من البكاء عقب رفع الجلسة وصرخت بأعلى صوتها قائلة: "يارب خُدني مش قادرة خلاص يرضيك اللي بيحصل فيا ده".

وتنظر المحكمة إعادة إجراءات محاكمة حنين حسام أمام محكمة جنايات التجمع الخامس، لإعادة نظر الحكم الغيابي الصادر ضدها في وقت سابق غيابيًا بالسجن المشدد 10 سنوات، لجلسة 18 أبريل للحكم. 

كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس قضت في وقت سابق بالسجن المشدد غيابيًا على فتاة التيك توك حنين حسام لمدة 10 سنوات، وذلك على خلفية اتهامها بالاتجار في البشر لاستغلال الفتيات صغار السن وتحريضهم على الفسق مقابل حصولهم على مبالغ مالية كبيرة.

وأودعت جنايات القاهرة حيثيات حكمها بمعاقبة فتيات تطبيق تيك توك حنين حسام بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه، ومودة الأدهم، و3 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريم كل منهم 200 ألف جنيه، في اتهامهم بـ«الاتجار بالبشر».

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الطبقة الوسطى

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