«البيت المحمدى» تستأنف مجلسها العلمى بشرح كتاب «إحياء علوم الدين»...غدًا

أعلنت مؤسسة البيت المحمدى لعلوم ودراسات التصوف، اليوم، عن تنظيمها مجلسا علميا، مساء غد الأربعاء، بحضور عدد كبير من طلاب وتلاميذ الأزهر الشريف، حيث من المنتظر أن يستكمل الدكتور محمد مهنا شرح كتاب "إحياء علوم الدين" لحجة الإسلام الإمام الغزالي.

وقالت مؤسسة البيت المحمدى، إنه سيتم تنظيم الفعاليات، عقب صلاة المغرب مباشرة بمقر البيت المحمدي بالمقطم، وسيتم السماح بحضور الطلاب مع الالتزام بالتدابير الصحية، وسيبث المجلس عبر الصفحة الرسمية للبيت المحمدي على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وأكدت أن المجالس العلمية التى يتم تنظيمها تهدف بالأساس إلى التأكيد على الدور الهام والمحوري الذي تقوم به المؤسسة بشكل دائم، من خلال تنظيم الفعاليات الدينية الكبرى بمقر المؤسسة بالمقطم.

وتسعى المؤسسة إلى تأكيد دورها العلمي والريادي في نشر الفكر الإسلامي الوسطي، داخليًا وخارجيًا، الأمر الذي جعلها من المؤسسات العلمية الصوفية ذات الانتشار الواسع حول العالم الإسلامي.

كما تواصل المؤسسة، برئاسة الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، ورئيس مجلس الأمناء، أنشطتها العلمية في نشر الدراسات الصوفية الشرعية التي تسهم في النهوض بالمجتمع، وتعمل على تهذيب الأفراد سلوكيًا وأخلاقيًا، وتحد من الأفكار المتشددة.

وتقوم الدراسة داخل "البيت المحمدي" على أساس التلقي المباشر بالإسناد المتصل على أيدي صفوة من الراسخين في العلوم الشرعية والصوفية بالأزهر الشريف والجامعات المصرية، بالطريقة التقليدية، وكذا بالوسائل التكنولوجية الحديثة بالتعليم عن بُعد.

ويحصل الدارس على إجازة من أساتذته تُعتمد من الرواق بعد اجتياز الاختبارات المقررة من قبل المؤسسة، إضافة إلى قيام المؤسسة بتنمية المهارات الفكرية والدينية لدى الطلاب والتلاميذ الذين يشاركون في الفعاليات العلمية بصفة دائمة.