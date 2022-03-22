«رؤية الدولة»| مستهدفات خطة ٢٠٢٢/٢٠٢٣ للتنمية: 5.5% نموًا.. وزيادة معدل الاستثمار 15.2%

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، الملامح والمستهدفات الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى المقبل ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

وقالت وزيرة التخطيط إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى المقبل ترتكز على عدد من المحاور الأساسية، يتمثل أهمها فى «رؤية مصر ٢٠٣٠»، وتقييم نتائج الخطة متوسطة المدى للأعوام ٢٠١٨/٢٠١٩ و٢٠٢١/٢٠٢٢، والبرنامج الحكومى للإصلاحات الهيكلية، والتطورات الاقتصادية الدولية والإقليمية.

وفقًا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى المقبل ٢٠٢٢/٢٠٢٣، من المخطط أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد الحقيقى ٥.٥٪، خلال هذا العام المالى، الذى يقل عن النسبة المتوقعة قبل الأزمة الروسية- الأوكرانية.

ويتوقع زيادة معدل الاستثمار بنسبة ١٥.٢٪، مقارنة بـ١٦.٢٪ تقديرات ما قبل الأزمة، علمًا بأن الاستثمارات العامة تمثل ٧٨٪ من جملة الاستثمارات فى خطة ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

الصحة:إنشاء وتطوير مئات المستشفيات والوحدات الصحية

فى مجال الصحة، تتضمن خطة ٢٠٢٢/٢٠٢٣ إنشاء وتطوير ٣٦ مستشفى، وتوفير ١٥٠٠ سرير، و١٠٠٠ سيارة إسعاف ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، فضلًا عن التطوير الشامل لـ٥٢ مستشفى بشكل تام.

وتتضمن الخطة كذلك إنشاء ٩٤ مستشفى و٤٤٨ وحدة صحية ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، و١٤٨ مستشفى ومركزًا طبيًا متخصصًا وتطوير وتجهيز المنشآت الصحية بالمجمعات الحضرية فى محافظات مبادرة «حياة كريمة»، بواقع ١٥ مستشفى و١٠٤ وحدات صحية.

يضاف إلى ذلك إجراء تطوير شامل لـ٥٢ مستشفى ومركزًا صحيًا لتنمية الأسرة، والانتهاء من إنشاء وتطوير ٢٩ مستشفى يصل متوسط نسبة إنجازها حاليًا ٩٠٪، فضلًا عن ٧ مستشفيات جامعية.

التعليم:إقامة 30 مدرسة يابانية وتكنولوجية.. و24 جامعة جديدة

تستهدف الخطة خفض كثافة الفصول، وتحسين تنافسية مخرجات التعليم قبل الجامعى من خلال إقامة ١٠ مدارس يابانية و٢٠ مدرسة تكنولوجية تطبيقية. وفيما يخص مرحلة التعليم الجامعى، فسيتم إنشاء ١٥ جامعة أهلية، و٩ جامعات تكنولوجية، فضلًا عن «ميكنة» ١٥٤ مركز اختبار على مستوى الجمهورية.

وفى سياق الاستثمارات الموجهة لقطاع التعليم، تم توجيه حوالى ٥٢ مليار جنيه لهيئة الأبنية التعليمية، خلال ٩ سنوات، بنسبة نمو بلغت ٨١٧٪.

المياه:115 محطة معالجة صرف.. وتبطين ترع بطول 6 آلاف كم

تتضمن خطة العام المالى المقبل إنشاء ١١٥ محطة معالجة صرف صحى، من بينها ٥٩ محطة معالجة ثلاثية، إلى جانب إقامة ٢٧ محطة تحلية مياه، علاوة على دخول الخدمة لـ٢٤٣ مشروعًا من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.

كذلك تتضمن الخطة تلبية الاحتياجات الملحة لمنظومة الصرف الصحى فى محافظة الإسكندرية، ومشروعات إحلال وتجديد الشبكات. وفى مجال تأهيل وتبطين الترع، تشمل الخطة الانتهاء من تأهيل وتبطين ترع بأطوال نحو ٦ آلاف كم.

الطرق:45 مشروعًا قوميًا فى الطرق والمواصلات

يبلغ عدد المشروعات القومية والاستراتيجية فى قطاع الطرق والمواصلات ضمن الخطة نحو ٤٥ مشروعًا، من بينها إنشاء ١٠ محاور عرضية على النيل، وإقامة ١٨ كوبرى علويًا. وتتضمن هذه المشروعات الانتهاء من تنفيذ ١٠٠٠ كم فى مجال «كهربة» إشارات السكك الحديدية، والتوسع فى شبكة مترو الأنفاق، إلى جانب الانتهاء من ٤٧ محطة من مشروع «القطار السريع».

الثقافة والشباب:7 مدن شبابية و33 قصر وبيت ثقافة ومسرحًا

لم يسقط قطاع الشباب والرياضة من اهتمامات خطة ٢٠٢٢/٢٠٢٣، التى تستهدف إنشاء وتطوير ٧٠٠ ملعب خماسى ومركز شباب، و٧ مدن شبابية فى عدد من محافظات الجمهورية، إلى جانب ٨ مستشفيات ووحدات طب رياضى، و٤ مراكز تعليم مدنى، وغيرها من المشروعات.

وفى مجال الثقافة، تشتمل خطة ٢٠٢٢/٢٠٢٣ على إنشاء وتطوير ٢٠ قصر ثقافة و٩ بيوت ثقافة و٤ مسارح.

الاتصالات:استثمارات لرفع كفاءة الإنترنت وربط الجهاز الإدارى

إنشاء شبكة وطنية موحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة يأتى على رأس مستهدفات الخطة بالنسبة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب تطوير منظومة مصلحة الجوازات وإصدار «التأشيرة الإلكترونية».

هناك أيضًا مشروعات تطوير وتحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمى، فضلًا عن الاستثمارات التى سيتم توجيهها لرفع كفاءة استخدامات الإنترنت وشبكات الربط للجهاز الإدارى للدولة، إلى جانب عدد كبير من المشروعات المهمة فى القطاع.

الكهرباء:استكمال دعم الشبكة القومية.. وتغيير الخطوط الهوائية

تتضمن مستهدفات خطة ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بالنسبة لقطاع الكهرباء استكمال المشروعات الاستراتيجية لدعم الشبكة القومية، وتأمين التغذية الكهربائية لمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، علاوة على المشروع القومى لإحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية، وأعمال نقل وتحويل المرافق المتعارضة مع المشروع القومى لتطوير الطرق.

«حياة كريمة»:تطوير 75 تجمعًا حضريًا بالمناطق الأولى بالرعاية

فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تتضمن خطة ٢٠٢٢/٢٠٢٣ مشروعات لتطوير ٧٥ تجمعًا حضريًا، إلى جانب مشروعات توطين أهداف التنمية المستدامة فى القطاعات ذات الأولوية فى المناطق المحرومة، وهى الصحة والتعليم.