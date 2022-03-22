الثلاثاء 22 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن: لن ندعم مشروع قرار روسيا بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا

ليندار توماس غرينفيلد
ليندار توماس غرينفيلد

أعلنت مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندار توماس غرينفيلد، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن لن تدعم مشروع قرار روسيا بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا.

وفى وقت سابق من اليوم، قال النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي إن التصويت على مشروع القرار الروسي حول الوضع الإنساني في أوكرانيا، سيتم في مجلس الأمن الدولي غدا الأربعاء، وفقا لما نقلته وكالة نوفوستى.

كما دعا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى إنهاء النزاع في أوكرانيا والتفاوض بشكل جدي، محذرا من أن مواصلة الحرب قد يهدد بالانزلاق إلى "أزمة جوع عالمية".

وقال جوتيريش- في كلمة له بشأن الوضع في أوكرانيا من مقر الأمم المتحدة، اليوم- "إن العملية العسكرية الروسية بدأت بعد شهور من حشد عسكري كبير على طول الحدود الأوكرانية؛ ومنذ ذلك الحين  رأينا معاناة إنسانية مروعة ودمارا في مدن وبلدات وقرى، وقصفا ممنهجا روع المدنيين، وقصفا للمستشفيات والمدارس ومبانى سكنية وملاجئ".. موضحا أن 10 ملايين أوكراني اضطروا لمغادرة منازلهم، مع إحراز الحرب تقدما ضئيلا.

وأضاف جوتيريش أن مدينة ماريوبول الأوكرانية يطوقها الجيش الروسي منذ أكثر من أسبوعين، وتتعرض لقصف وهجمات بلا هوادة، متسائلا "من أجل ماذا؟، حتى إذا سقطت ماريوبول لا يمكن قهر أوكرانيا، والنتيجة الوحيدة لكل ذلك هي المزيد من المعاناة والمزيد من الدمار والمزيد من الترويع".

وأكد أن الشعب الأوكراني يتحمل جحيما لا يطاق، لافتا إلى أن صدى ذلك يمكن شعوره في جميع أنحاء العالم في الارتفاع الشديد لأسعار الغذاء والطاقة وزيادة أسعار الأسمدة، ما يهدد بأن تتحول إلى "أزمة جوع عالمية".

وأشار إلى أن الدول النامية التي تختنق بالفعل بسبب وطأة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وقلة إمكانات الوصول إلى التمويل الكافي، أصبحت الآن تدفع ثمنا فادحا كنتيجة لهذه الحرب.

مندوبة الولايات المتحدة الامم المتحدة واشنطن روسيا أوكرانيا

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