الثلاثاء 22 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين فى حادث بنى مزار بالمنيا

اسعاف
اسعاف

استعلمت النيابة العامة عن الحالة الصحية لـ 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بطريق البويطي الزراعي بمدخل الواحات أمام مركز بني مزار شمال المنيا، تمهيدا للاستماع لأقوالهم، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول ملابسات الواقعة.

تلقى مدير أمن المنيا إخطاراً من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بمدخل طريق البويطي الواحات لتابع لمجلس قروي صندفا غرب مدينة بني مزار شمال المنيا بسبب تراكم الرمال المتحركة نتيجة التقلبات المناخية.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص ما أسفر عنه إصابة 5 أشخاص وهم: «على خ» 22 سنة و"علي ز"25 سنة و"أحمد ع" 22 سنة، و"حسن.ر" 34 سنة، و"حسن ع" 28 سنة مقيمون جميعا بمركز مغاغة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج والتحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

ميكروباص انقلاب سيارة الأجهزة الأمنية انقلاب ميكروباص تحريات الاجهزة الامنية الإستعلام عن الحالة الصحية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطبقة الوسطى

الأكثر قراءة

تعطيل الدراسة فى الإسكندرية غدًا لسوء الأحوال الجوية

جدول موعد صرف معاشات أبريل 2022 ونسبة زيادة المعاشات السنوية 

جدول زيادة المعاشات من 2014 إلى 2022

أول قرار من «التعليم العالى» تجاه تنمر طلاب بجامعة الزقازيق على أطفال من ذوى القدرات

الشناوي: توقعات بزيادة أسعار العقارات حتى 20%

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

انتخابات الأردن تنجح في اختيار مجالس البلديات والمحافظات.. وإدارة محلية للمستقبل

إيمان مرسى

تغيير المسار الوظيفى ضرورة أم رفاهية؟

إبراهيم داود

فى محبة الصعاليك

محمد القصبي

تعليقًا على ما قاله هشام عطوة: نعم.. مؤتمراتنا الثقافية فرح العمدة!!!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

اقتصاد الدولة بين : آليات السوق.. وتجار السوء!

الحسين عبدالرازق

أي كلام والسلام!

حسين دعسة

زيلينسكي.. خطاب بلغة الاشارة

محمود خليل

خلطة التصوف والتطرف فى «إسلام السبعينيات»

صور

مران المنتخب المصري استعدادا لمباراة السنغال

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

حفل رابطة النقاد الرياضيين

محطة تل أبيب

المزيد

«التعاون الإسلامى»: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يملى ضرورة تعزيز العمل

الهلال الأحمر: إصابة 54 فلسطينيًا عقب اقتحام الاحتلال لمخيم قلنديا

خارجية فلسطين: اعتداءات المُستوطنين تخرب جهود استعادة الأفق السياسى لحل الصراع