مطاردة يونانية بلغارية لشباب الأهلى.. وتحذيرات طبية لـ«صلاح محسن»

طلب بيتسو موسيمانى، المدير الفنى لفريق الكرة بنادى الأهلى، من محللى الأداء فى جهازه المعاون إعداد تقرير مفصل عن فريق الهلال السودانى، المقرر مواجهته يوم ٢ أبريل المقبل، فى الجولة الأخيرة من مباريات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

وكلف «موسيمانى» محللى الأداء بتجهيز مباريات الهلال فى المجموعة، وآخر مباراتين له فى الدورى السودانى، من أجل الوقوف على مواطن القوة والضعف لدى المنافس ودراستها جيدًا، مع علاج الأخطاء المتكررة من لاعبى الأهلى التى ظهرت فى المباريات الأخيرة.

ويطمح المدير الفنى للأهلى فى الفوز أو التعادل على الهلال، للصعود للدور ربع النهائى من بطولة إفريقيا، ومصالحة الجماهير الغاضبة من هزيمتين أمام صن داونز الجنوب إفريقى.

وحذر أحمد أبوعبلة، طبيب الأهلى، صلاح محسن، مهاجم الفريق، من استعجال العودة إلى الملعب وعدم الالتزام بالتعليمات الطبية، حتى لا يتعرض لانتكاسة تهدد مسيرته، خاصة مع تجدد إصابته.

وجاءت التحذيرات بعدما بدأ صلاح محسن مرحلة جديدة فى برنامجه التأهيلى للتعافى من جراحة فى مشط القدم، بعد تعرضه للإصابة فى مباراة الجونة بكأس رابطة الأندية المحترفة، فى يناير الماضى.

وبدأ اللاعب تدريبات الجرى حول الملعب، قبل منح لاعبى الفريق راحة سلبية لمدة ٨ أيام، عقب لقاء المريخ السودانى الماضية، وسط متابعة من الجهاز الفنى الذى يعول على استعادته قدراته قريبًا، للمشاركة فى التدريبات الجماعية عقب مباراة الهلال.

وبدأ التشيكى ميشال بروكيتش، مدرب قطاع الناشئين فى الأهلى، بالتشاور مع خالد بيبو، مدير القطاع، فى إعداد تقرير فنى حول أبرز المواهب بين الناشئين، تمهيدًا للموافقة على احترافهم على سبيل الإعارة فى اليونان وبلغاريا، وسط سعى عدد من أندية البلدين لضم بعض المواهب الشابة فى الفترة المقبلة.

وأبدت الأندية اليونانية والبلغارية إعجابها بتجربة إعارة لاعبى الأهلى الشباب فى سلوفاكيا والتشيك، خاصة أنها فرصة لاكتشاف لاعبين موهوبين مصريين، بحثًا عن تكرار تجربة النجم المصرى محمد صلاح فى أوروبا، كما أن تلك الإعارات لا تكلف الأندية سوى رواتب اللاعبين فقط.