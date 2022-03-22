كيروش يستقر على الشناوى لحراسة مرمى المنتخب أمام السنغال

حسم الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش، مصير حراسة مرمى «الفراعنة» فى مباراتى السنغال، ضمن المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم ٢٠٢٢.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره السنغالى، الجمعة، على ملعب استاد القاهرة، فى ذهاب المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم ٢٠٢٢، التى تستضيفها قطر فى نهاية العام الجارى، قبل أن تُقام مباراة الإياب فى العاصمة السنغالية داكار، الثلاثاء المقبل. ووفقًا لمجموع نتائج المباراتين سيتحدد المنتخب المتأهل إلى المونديال.

واتفق «كيروش» مع معاونيه على تجهيز محمد الشناوى لحراسة مرمى المنتخب فى المباراتين المصيريتين، بسبب الخبرات الكبيرة، التى يتمتع بها حارس الأهلى، مقارنة بزميله محمد أبوجبل، الحارس الثانى فى قائمة «الفراعنة».

ووجه المدرب البرتغالى معاونيه بالبدء فى تجهيز «الشناوى» بشكل جيد خلال التدريبات، من الناحيتين الفنية والمعنوية، فى ظل تراجع مستواه ومستوى و«أبوجبل» مع الأهلى والزمالك خلال الفترة الأخيرة، ما يحتاج استعدادات خاصة من جانب الجهاز الفنى، ومجهودًا كبيرًا من الحارسين للوصول إلى المستوى المطلوب قبل مباراتى السنغال.

وشهد معسكر المنتخب الوطنى حالة من الجدل بشأن مصير حراسة مرمى «الفراعنة» فى مباراتى السنغال، فبينما رأى البعض ضرورة الاعتماد على «أبوجبل»، بعد المستوى الذى قدمه خلال مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية، التى أقيمت فى الكاميرون مؤخرًا، والحالة المعنوية التى يعيشها حاليًا، استند «كيروش» لعامل الخبرة واعتبره مرجحًا لكفة محمد الشناوى.

ويواصل المنتخب الوطنى تدريباته على استاد الدفاع الجوى، بعد اكتمال صفوفه بانضمام الخماسى المحترف: محمد صلاح ومحمد الننى وعمر مرموش ومصطفى محمد ومحمود حسن «تريزيجيه»، إلى جانب ثنائى بيراميدز: نبيل عماد «دونجا» وعمر جابر، على أن يخوض الفراعنة مرانهم الأخير على ملعب استاد القاهرة، غدًا الخميس.

وحرص المدير الفنى للمنتخب على تنفيذ برنامج تدريبى خاص لكل لاعب، خلال اليومين الماضيين، لتجنب الإجهاد والإصابات فى ظل ضغط المباريات للاعبين المحليين والمحترفين، بالتنسيق مع مساعده الأجنبى المسئول عن الإعداد البدنى للاعبين، وذلك بعد مراجعة عدد المباريات والدقائق التى خاضها كل لاعب مع فريقه خلال الشهر الأخير.

وشدد مدرب «الفراعنة»، خلال حديثه مع معاونيه، على ضرورة الاهتمام بالحالة النفسية للاعبين وتحسين العلاقة بينهم، خاصة لاعبى الأهلى والزمالك، من أجل التماسك والسعى إلى هدف واحد هو الوصول إلى المونديال، موجهًا بأن تكون أولى مهام الجهاز المعاون هى الحديث مع اللاعبين، ومطالبتهم بالتركيز ونسيان ارتباطهم بالمنافسة المحلية، والنظر فقط إلى مصلحة منتخب بلادهم، خاصة أنهم أمام مباراتين حاسمتين للوصول إلى كأس العالم.