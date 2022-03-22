«بيزنيس توداي BT» تطلق سلسة حلقات عن النساء الأكثر تأثيرا في الاقتصاد والمال والأعمال بمصر

أطلقت مجلة بيزنيس توداي إيجيبت BUSINESS TODAY EGYPT سلسة حلقات خاصة عن السيدات الأكثر تأثيرا في مجال المال والأعمال في مصر بمناسبة شهر المرأة والذي يحتفل بيه العالم بجهود الدول المختلفة في تمكين وحماية المرأة.

وتركز سلسلة الحلقات التي تنشر تباعا على حسابات المجلة على منصات التواصل الاجتماعي بالاضافة لنشر لقاءات متعمقة في النسخة الموضوعة على القصص الملهمة لبعض النماذج الناحجة من النساء الذين وصلوا لمناصب قيادية في الشركات والمؤسسات الاقتصادية الكبيرة في مصر والعالم وذلك لتحفيز مزيد من النساء المساهمة في نمو مجتمعاتهم وكسر أي حواجز تعوقهم عن تحقيق أحلامهم.

وأكدت المجلة في بيان أن المؤسسات الإعلامية تلعب دورا كبيرة في تسليط الأضواء النماذج الناجحة في المجتمع حتى يستفيد الجميع منها وخاصة الأجيال الجديدة وتجد فيها مثالا على النجاح وخدمة المجتمع والوطن.

وأضاف البيان أن عملية اختيار النماذج بعناية من خلال مجموعة من الخبراء استخدموا مؤشرات متعددة لاختيار النماذج النسائية الأكثر تأثيرا في تطور الكيانات الاقتصادية التي يديرون العمل فيها ولم تعتمد على لجنة الاختيارات على النماذج اللامعة فقط على منصات التواصل الاجتماعي بل درست بعناية الاسهامات الي قدمها كل نموذج في عمله.

وتحتفل بيزنيس توداي ايجيبت طوال الفترة المقبلة عبر سرد مجموعة من قصص النجاح لعدد من النساء في مصر بمجال المال والأعمال، من خلال تسليط الضوء على أكثر النماذج النسائية تأثيرا وقدرة على تحقيق التغير بالداخل والخارج في مكان العمل.

ستتحدث النساء من القلب للقلب عن رحلتهن والتحديات التي واجهتهن وعن أحلامهن وعزيمتهن التي جعلتهم اليوم في هذا المكان، باعتبارهن من استطعن كسر القاعدة والوقوف أمام الأفكار النمطية، مما جعل لهن قصص جديرة بالحكي والمشاركة.

مجلة بيزنيس توداي إيجيبت هي أحد أهم المجلات الاقتصادية في الشرق الأوسط منذ أكثر من ٢٥ عاما وتصدر عن مؤسسة IBA media التي تصدر أيضا مجلة إيجيبت توداي المملوكة للمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية UMS.