المؤبد لشقيقين وآخر لاتهامهم بقتل شقيقين بالرصاص في الدقهلية

عاقبت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الثلاثاء، شقيقين وشخص آخر بالسجن المؤبد وذلك بعد إعادة إجراءات محاكمتهم لصدور أحكام ضدهما غيابيا بالإعدام، لاتهامهم بقتل شقيقين عمدا مع سبق الإصرار والترصد وبسبب خلافات بينهم في القضية رقم 559 لسنة 2013 جنايات مركز منية النصر والمقيدة برقم 111 لسنة 2013 كلي شمال المنصورة.

وكان المحامي العام الأول لنيابة شمال المنصورة الكلية قد أحال 7 متهمين الى محكمة الجنايات المختصة فى القضية رقم 559 لسنة 2013 جنايات مركز منية النصر والمقيدة برقم 111 لسنة 2013 كلي شمال المنصورة، لأنهم في يوم 5/1/2013 بدائرة مركز منية النصر - محافظة الدقهلية، قتلوا المجني عليهم “أحمد ا” و"عبد الرؤوف ا"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتلهما وأعدوا لذلك أسلحة نارية وبيضاء( بندقية خرطوش، سنجه) وكمنوا لهما بالمكان الذى ايقنوا سلفا تواجدهما في وما أن ظفروا بهما حتى أطلقوا وابلا من الأعيرة من سلاح ناري "بندقية آليه" التي أودت بحياتهما.ووجهت النيابة العامة للمتهمين الصادر بحقهما الإدانة بالسجن المؤبد وهم "عماد.ع."، وشقيقه" السيد"، وعبده.ع"، تهمة إحراز أسلحة نارية "فرد خرطوش" بدون ترخيص وذخائر تستخدم على السلاح الناري دون ان يكون مرخصا لهما والاشتراك فى قتل المجني عليهما.

وأكدت التحريات السرية للمباحث ارتكاب المتهمين الواقعة وذلك حال تواجدهم للعمل الأطيان الزراعية وقيام المتهمين بالهجوم عليهم محرزين أسلحة نارية وبيضاء وأطلقوا صوبهم الأعيرة النارية والتي أودت بحياة المجني عليهما وذلك لوجود سابقة مع المتهمين.