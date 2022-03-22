الثلاثاء 22 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل «أوقاف الإسكندرية» يلتقى الأئمة لبحث استعدادات رمضان

لقاء وكيل أوقاف الإسكندرية
لقاء وكيل أوقاف الإسكندرية بالأئمة

التقى الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية اليوم، أئمة إدارات (غرب والعجمي والعامرية أول والعامرية ثان وبرج العرب) في إطار استعدادات المديرية لاستقبال شهر رمضان المعظم.

وتحدث «سلامة» عن مشروع صكوك الإطعام، وكونه مشروعا وطنيا واجتماعيا من الطراز الأول غايته تحقيق شيء من التكافل المجتمعي وإيصال المساعدات إلى مستحقيها من الأسر الأولى بالرعاية بصورة كريمة وعادلة.

IMG-20220322-WA0021

وطلب وكيل أوقاف الإسكندرية، من الأئمة بذل المزيد من الجهد لتوعية المواطنين بهذا المشروع العظيم كما حثهم على ضرورة الإعداد الجيد لاستقبال شهر رمضان المعظم والالتزام بالوقت المخصص لصلاة القيام وتهيئة المساجد لاستقبال ضيوف الرحمن، وكذلك الالتزام بموضوع الخطبة ووقتها مع الالتزام بجميع تعليمات الوزارة وكذلك ما يخص الإجراءات الاحترازية للمحافظة على بيوت الله عز وجل.

IMG-20220322-WA0022

وأكد أن دور الإمام لا يقل خطورة عن دور الجندي فالكل جنود في معركة الوطن وأن خطورة دور الإمام تتمثل في أنه يحمل على عاتقه مسؤولية نشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم الخاطئة والأخذ بأيدي الناس إلى سواء الصراط وسماحة دين الإسلام العظيم.

كما وجه الشيخ هاشم الفقي مدير عام الدعوة للاجتماع بواعظات الإسكندرية لبحث آليات عملهم استعداداً لشهر رمضان المعظم، مؤكدًا أن الواعظات قد قدمنا أعمالاً جليلة في مجال العمل الدعوي موجها الشكر لهن على ما يبذلنه من جهد.  

IMG-20220322-WA0019

كما عقدت اليوم الجلسة الحادية والخمسون من جلسات الدوار بنجع سكرة التابع لمدينة برج  العرب الجديدة بحضور الدكتورة رباب ياقوت والواعظة ماجدة محمود وتأتي هذه الجلسات في إطار دعم الأسرة المصرية والنهوض بها وتنميتها تنمية شاملة.  

وكان قد وجه وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، قافلة دعوية لإدارتي الجمرك وغرب في إطار الخطة الدعوية التي أطلقتها مديرية أوقاف الإسكندرية لإحداث حراك دعوي بمساجد المحافظة ونشر الفكر الوسطي المستنير والتصدي للفكر المنحرف والهدام.

IMG-20220322-WA0020
وزارة الأوقاف الإسكندرية استعدادات شهر رمضان المعظم صكوك الإطعام الأئمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حرب ضد فقراء العالم

الأكثر قراءة

جدول موعد صرف معاشات أبريل 2022 ونسبة زيادة المعاشات السنوية 

أول قرار من «التعليم العالى» تجاه تنمر طلاب بجامعة الزقازيق على أطفال من ذوى القدرات

جدول زيادة المعاشات من 2014 إلى 2022

الشناوي: توقعات بزيادة أسعار العقارات حتى 20%

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم

الداخلية تواصل حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد القصبي

تعليقًا على ما قاله هشام عطوة: نعم.. مؤتمراتنا الثقافية فرح العمدة!!!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

اقتصاد الدولة بين : آليات السوق.. وتجار السوء!

الحسين عبدالرازق

أي كلام والسلام!

حسين دعسة

زيلينسكي.. خطاب بلغة الاشارة

محمود خليل

خلطة التصوف والتطرف فى «إسلام السبعينيات»

أحمد سعد زايد

سدنة هياكل الخرافة والعنف

منى رجب

نحن والتغيرات المناخية

ماجد حبته

مظلة الحماية الاجتماعية

صور

مران المنتخب المصري استعدادا لمباراة السنغال

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

حفل رابطة النقاد الرياضيين

محطة تل أبيب

المزيد

خارجية فلسطين: اعتداءات المُستوطنين تخرب جهود استعادة الأفق السياسي لحل الصراع

«عملية مزدوجة» فى بئر السبع.. ما الذى حدث؟ (فيديو وصور)

وسائل إعلام عبرية: مقتل 4 مستوطنين فى عملية طعن ببئر سبع