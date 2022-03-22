وكيل «أوقاف الإسكندرية» يلتقى الأئمة لبحث استعدادات رمضان

التقى الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية اليوم، أئمة إدارات (غرب والعجمي والعامرية أول والعامرية ثان وبرج العرب) في إطار استعدادات المديرية لاستقبال شهر رمضان المعظم.

وتحدث «سلامة» عن مشروع صكوك الإطعام، وكونه مشروعا وطنيا واجتماعيا من الطراز الأول غايته تحقيق شيء من التكافل المجتمعي وإيصال المساعدات إلى مستحقيها من الأسر الأولى بالرعاية بصورة كريمة وعادلة.

وطلب وكيل أوقاف الإسكندرية، من الأئمة بذل المزيد من الجهد لتوعية المواطنين بهذا المشروع العظيم كما حثهم على ضرورة الإعداد الجيد لاستقبال شهر رمضان المعظم والالتزام بالوقت المخصص لصلاة القيام وتهيئة المساجد لاستقبال ضيوف الرحمن، وكذلك الالتزام بموضوع الخطبة ووقتها مع الالتزام بجميع تعليمات الوزارة وكذلك ما يخص الإجراءات الاحترازية للمحافظة على بيوت الله عز وجل.

وأكد أن دور الإمام لا يقل خطورة عن دور الجندي فالكل جنود في معركة الوطن وأن خطورة دور الإمام تتمثل في أنه يحمل على عاتقه مسؤولية نشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم الخاطئة والأخذ بأيدي الناس إلى سواء الصراط وسماحة دين الإسلام العظيم.

كما وجه الشيخ هاشم الفقي مدير عام الدعوة للاجتماع بواعظات الإسكندرية لبحث آليات عملهم استعداداً لشهر رمضان المعظم، مؤكدًا أن الواعظات قد قدمنا أعمالاً جليلة في مجال العمل الدعوي موجها الشكر لهن على ما يبذلنه من جهد.

كما عقدت اليوم الجلسة الحادية والخمسون من جلسات الدوار بنجع سكرة التابع لمدينة برج العرب الجديدة بحضور الدكتورة رباب ياقوت والواعظة ماجدة محمود وتأتي هذه الجلسات في إطار دعم الأسرة المصرية والنهوض بها وتنميتها تنمية شاملة.

وكان قد وجه وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، قافلة دعوية لإدارتي الجمرك وغرب في إطار الخطة الدعوية التي أطلقتها مديرية أوقاف الإسكندرية لإحداث حراك دعوي بمساجد المحافظة ونشر الفكر الوسطي المستنير والتصدي للفكر المنحرف والهدام.