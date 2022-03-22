بأقل التكاليف.. أطباق حلويات يمكنك صنعها في المنزل

هل تحتاج إلى وصفة حلوى رخيصة بعد موجة غلاء الأسعار؟، هل ترغب فقط في تناول شيء حلو للاستمتاع به أثناء وجودك في المنزل؟، توجد الكثير من وصفات الحلوى التي يمكن بسهولة تحضيرها باستخدام المواد الغذائية المنزلية التي لديك بالفعل في مخزنك أو رحلة سريعة إلى البقالة للحصول على مكونات قليلة أو غير مكلفة.

كعكة الشوكولاتة مولتن

كعكة الشوكولاتة المنصهرة أسهل وأرخص في صنعها مما تعتقد، ومن المحتمل أن يكون لديك بالفعل جميع المكونات في المنزل، وتستدعي هذه الوصفة الشوكولاتة الحلوة والمرة، ويمكنك إضافة بعض القهوة سريعة التحضير أو الإسبريسو إذا أردت.

خبز الموز

عندما يتعلق الأمر بالحلوى الرخيصة، لا يمكنك أن تخطئ في تناول خبز الموز، جرب وصفة خبز الموز الصحية، والتي تتطلب نصف كوب من الزبادي اليوناني لمزيد من الرطوبة وأربع ملاعق كبيرة فقط من الزبدة.

كريب الموز والنوتيلا

ستحتاج إلى الحصول على بعض الموز ونوتيلا، ولكن من المحتمل أن يكون لديك بالفعل المكونات الأخرى (الدقيق والبيض والزبدة المذابة والملح والحليب والماء)، سكر الحلويات اختياري.

كوكيز برقائق الشيكولاتة

بسكويت رقائق الشوكولاتة الدافئ، تستخدم وصفة كعكة الشوكولاتة المجربة والصحيحة رقائق الشوكولاتة الداكنة وملح البحر (اختياري).

بودينج الموز

الموز الناضج، ورقائق الفانيليا، وستة أغذية منزلية، السكر، والطحين، والبيض، والحليب، والملح، ومستخلص الفانيليا لصنع هذه الحلوى الخفيفة والرائعة، لا يستغرق صنع بودينج الموز هذا وقتًا طويلاً.

مشمش مشوي

يتم التقليل من قيمة الفاكهة المشوية بشكل خطير ، مع الأخذ في الاعتبار مدى سهولة صنعها وبأسعار معقولة، جرب هذه الوصفة اللذيذة مع الزبادي اليوناني والجوز المفروم وشراب القيقب الحقيقي (إذا لم يكن لديك شراب القيقب الحقيقي في مخزنك ، فاستبدل العسل لإضافة القليل من الحلاوة).

فطيرة الخوخ والتوت

يتم خبز العنب البري والخوخ وسط البسكويت المقرمش، تستدعي وصفة الحلوى الرخيصة هذه أيضًا الزبادي اليوناني، ويجب أن يكون لديك معظم المكونات الأخرى (السكر والطحين وصودا الخبز ومسحوق الخبز وما شابه) في خزانة المؤن الخاصة بك.

كعكة كوكاكولا

هل سمعت من قبل عن كعكة كوكاكولا؟ هذه الوصفة الكلاسيكية التي انتشرت في الجنوب في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، تتطلب كوبًا من الكولا واللبن ومسحوق الكاكاو، بالإضافة إلى المواد الغذائية الأساسية مثل الدقيق والسكر والزبدة.



نصيحة احترافية: اسكبي الزينة على الكيك وهي لا تزال دافئة للحصول على منتج نهائي شديد الرطوبة، أو اتركه يبرد قليلاً ثم أضف الزينة.