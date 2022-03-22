تعرف على موعد عيد الأضحى 2022

تزايد البحث عن موعد عيد الأضحى المبارك، حيث تساءل كثيرون عن الموعد الرسمي والحقيقي لعيد الأضحى المبارك في هذا العام، وكذلك موعد وقفة عرفات الذي يقف فيه المسلمون على جبل عرفات لتأدية مناسك الحج الكبرى.

موعد عيد الأضحى 2022

وتأتى هذه التساؤلات من أجل الاستعداد لهذه المناسبة العظيمة التي يحتفى بها ملايين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها كل عام في جو مليء بالفرح والبهجة والسعادة حيث تعتبر هذه المناسبات والأعياد الدينية احتفالات تهدف بالأساس لإخراج الناس من حالة الضيق والضجر إلى حالة السعادة.

ويحتفى المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها كل عام بعيد الأضحى المبارك، وذلك بتأدية مناسك الحج على جبل عرفات المبارك بالمملكة العربية السعودية، حيث يعد عيد الأضحى من الأيام المباركة التي يحتفى فيها جموع المسلمين بهذه الذكرى الطيبة.

موعد الاحتفال بعيد الأضحى 2022

الاحتفال بـ عيد الأضحى، وفقًا للحسابات الفلكية، والتي لا يتم تأكيدها رسميًا إلا عقب استطلاع هلال شهر ذي الحجة في كافة الدول العربية والإسلامية.

فقد أعلن خبراء مركز التنبؤات في المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن موعد عيد الأضحى 2022، حيث إن الاحتفال بأيام عيد الأضحى "العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر" من شهر ذي الحجة 1433، من 9 – 12 يوليو 2022.

وأن وقفة عرفات فلكيًا ستكون يوم الجمعة 9 ذي الحجة الموافق 8 يوليو 2022 والذي ينتظره جميع المسلمين من مختلف دول العالم لأداء فريضة الحج.

ومن المنتظر أن تبدأ عطلة عيد الأضحى من يوم 9 يوليو، وهي وقفة عيد الأضحى الموافق يوم السبت، على أن يكون أول أيام عيد الأضحى هو يوم 10 يوليو 2022، الموافق يوم الأحد، وستنتهي عطلة عيد الأضحى يوم 14 يوليو، الموافق يوم الخميس.