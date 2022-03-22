الثلاثاء 22 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

سقوط أمطار متوسطة على معظم أحياء الإسكندرية

كورنيش الاسكندرية
كورنيش الاسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، منذ قليل، سقوط أمطار متوسطة على معظم الأحياء، وتشهد المحافظة حالة من الاضطراب الجوي منذ عدة أيام.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وقد تغزر أحيانًا على محافظة الإسكندرية مع استمرار انخفاض درجات الحرارة يصل لحد الصقيع، وتباعًا بشدة الرياح تصل لـ ٤٠ كم في الساعة.

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ورفعت شركة الصرف الصحي درجات الاستعداد لعناصر التعامل مع الأمطار بالمحافظة وانتشار السيارات والبدلات اعتبارًا من صباح اليوم وتستمر أعمال التطهير للشنايش والمطابق وتخفيض مناسيب بيارات محطات الرفع لحين انتهاء حالة عدم الاستقرار.

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واستمرت سيارات الصرف الصحي في التواجد في مختلف النقاط التمركزية بحسب تأكيدات اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي، وذلك للتدخل الفوري في حين تلقي أي بلاغات أو شكاوي في شوارع المحافظة منعًا لإعاقتها لحركة المارة والسيارات.

وتابع نافع على رفع درجات الاستعداد القصوى مع استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل على حلها فورًا، مع استمرار تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات. واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

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وشدد نافع على تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

يشار إلى أن محافظة الإسكندرية بها ما يزيد عن 94 ألف مطبق و38 ألف شنيشة يتم العمل على تطهيرها بشكل دوري قبل النوات، ويتم تكثيف العمل على مناطق تجمع المياه أثناء النوة لرفع العبء عنها نتيجة تجريف المخلفات أثناء استيعابها لمياه الأمطار.

الإسكندرية عروس البحر المتوسط الامطار الاضطراب الجوي الصرف الصحي

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وائل لطفي

الطبقة الوسطى

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