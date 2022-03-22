الثلاثاء 22 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الداخلية تواصل حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية (فيديو)

الداخلية
الداخلية

واصلت وزارة الداخلية، الثلاثاء، حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (109) قضايا تموينية بمضبوطات أكثر من 479 طن مواد غذائية وغير غذائية.

 ففى مجال حجب السلع الإستراتيجية تم ضبط أكثر من 86 طن سلع غذائية (دقيق، زيت طعام، سكر، أرز، مكرونة)، وفى مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من (45) طن دقيق مدعم وسكر، وفى مجال البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 174 طنًا.

وفى مجال حجب مواد البناء تم ضبط (98) طن حديد تسليح و20 طن أسمنت، وفى مجال البيع بأزيد من السعر الرسمى لمواد البناء تم ضبط (50) طن حديد تسليح.

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