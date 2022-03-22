وسائل إعلام عبرية: مقتل 4 مستوطنين فى عملية طعن ببئر سبع

أعلنت نجمة داود الحمراء في إسرائيل، مساء اليوم الثلاثاء، مقتل 4 مستوطنين في عملية طعن وقعت في بئر السبع.

فيما تداولت وسائل إعلام عبرية، أنباء عن مقتل إسرائيلين قتلوا في عملية طعن في شارع الخليل بمدينة بئر السبع، وأن منفذ العملية قد قتل أيضا بعد إطلاق النار عليه.

وأفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء في بيان بأن "مصابة تبلغ من العمر 50 عاما، توفيت متأثرة بجراحها البالغة، فيما تم تقديم العلاج الأولي لمصابة تبلغ من العمر 65 عاما، وهي بحالة حرجة، وأصيب رجل عمره خمسون عاما بجروح متوسطة، وسيدة عمرها أربعون عاما أيضا بجروح متوسطة".

وقال المسئول الإسرائيلى، إن قوات الأمن قامت بإطلاق النار على منفذ عملية الطعن مما أدى إلى وفاته.

وأعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلى وصول قواتها المعززة الى المكان ومباشرة التحقيقات.

وذكرت القناة 12 العبرية، أن المنفذ قام بدهس مستوطن وبدأ بعدها بطعن عدد من المستوطنين المتواجدين في المكان.

وأضافت القناة العبرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يجري مشاورات أمنية في أعقاب عملية بئر السبع.

فيما أفادت إذاعة الجيش، بأن جهاز الشاباك يشارك في التحقيقات حول عملية الطعن والدهس في بئر السبع.

يشار إلى أن منفذ عملية الطعن والدهس من سكان قرية حورة في النقب، وفقا لصحيفة يديعوت احرونوت العبرية.

وفى وقت سابق من اليوم، قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، لدى استقباله وفدا حقوقيا ألمانيا اتى للتضامن مع الشعب الفلسطيني، إن التضامن مع فلسطين وشعبها المظلوم هو واجب أخلاقي وإنساني.

ووضع أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، الوفد في صورة ما تتعرض له مدينة القدس من انتهاكات تستهدف الحجر، والبشر، والمقدسات، والأوقاف كما أنها تستهدف عددا من الأحياء المقدسية، لا سيما حي الشيخ جراح وسلوان وجبل المكبر وغيرها من الأحياء.

وأضاف في كلمته أن الفلسطينيين يناضلون من أجل قضية عادلة، ونتمنى أن تتسع رقعة اصدقاء الشعب الفلسطيني في مشارق الأرض ومغاربها، فنحن شعب يسعى من أجل الحرية والكرامة، ولن يقبل الفلسطينيون بأن تمتهن حريتهم وأن يتم النيل من عزيمتهم وإصرارهم وثباتهم وصمودهم ورباطهم .