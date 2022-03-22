الثلاثاء 22 مارس 2022
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فن

عبد الدايم: الراحل نموذج للإخلاص في العمل وأحد الخبرات المميزة في مجال الفلكلور

وزيرة الثقافة تنعى سميح شعلان العميد الأسبق للمعهد العالى للفنون الشعبية

. الدكتور سميح شعلان
. الدكتور سميح شعلان

نعت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة الدكتور سميح شعلان العميد الأسبق للمعهد العالى للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون الذي غيبه الموت اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 67 عاما، إثر أزمة صحية مفاجئة عقب انتهائه من إحدى المحاضرات.

وقالت الوزيرة إن الراحل نموذج للإخلاص في العمل وتفانيه فى أداء واجبه حتى اللحظات الأخيرة من حياته، مشيرة إلى أنه من الخبرات المميزة في مجال الفلكلور.

وأضافت أن الراحل أثرى المكتبة العلمية بالعديد من المؤلفات في هذا المجال، مؤكدة أن الحياة الثقافية فقدت أحد روافدها المهمة، وقدمت العزاء لأسرته وأصدقائه وتلاميذه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

يذكر أن الدكتور سميح شعلان حصل على ليسانس الآثار من جامعة القاهرة عام 1977، واستكمل دراسته بالمعهد العالى للفنون الشعبية حتى حصل على درجة الدكتوراه في فلسفة الفنون الشعبية تخصص العادات والتقاليد الشعبية عام 1997، شارك في مناقشة العشرات من الدراسات والرسائل العلمية بالجامعات والمعاهد المصرية، له العديد من المؤلفات في الفنون الشعبية منها "الموت فى المأثورات الشعبية"، "دراسات فى علم الفلكلور بالمشاركة مع الدكتور محمد الجوهرى وآخرون"، "الخبز فى المأثورات الشعبية، دراسة فى الأطالس الفلكلورية" وغيرها.

شارك في عضوية العديد من اللجان المتخصصة في الفنون الشعبية في مصر والبلدان العربية والمنظمات الدولية، حصل على دروع وشهادات تقدير من مؤسسات تعليمية بمصر ومختلف الدول العربية منها (وزارة الثقافة بالجمهورية اللبنانية، درع جامعة المنصورة، محافظة الوادى الجديد الهيئة العامة لقصور الثقافة، جامعة القاهرة، وزارة الثقافة بالشارقة بدولة الإمارات، وزارة الثقافة وجامعة بلقايد بتلمسان بالجزائر)، تم تكريمه من قبل الشيخ الدكتور سلطان القاسمى حاكم الشارقة 2014.

للفنون الشعبية أكاديمية الفنون محافظة الوادي الجديد وزارة الثقافة المعهد العالي

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