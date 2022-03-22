الثلاثاء 22 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«المصريين الأحرار» يحتفل بعيد الأم بندوة «الجمال والتغذية الصحية»

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

نظمت أمانة المرأة بحزب المصريين الأحرار بمحافظة السويس، ندوة بعنوان «الجمال والتخسيس والتغذية الصحية»، حاضرها الدكتورة ميرى شهيد أخصائية التجميل والسمنة والنحافة.

وذلك برعاية الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وحضور عادل فاضل عضو الهيئة العليا بالحزب أمين المحافظة، وتنسيق سماح مهدى أمينة المرأة وسامح نبيه عضو هيئة المكتب.

وناقشت الندوة العلاقة بين العلاج الطبيعى والسمنة والنحافة مع العلاج النفسى وقوة الإرادة والعزيمة؛ وذلك ضمن فاعليات الحزب والاحتفال بالمرأة المصرية بمناسبة يوم المرأة العالمى واحتفالا بعيد الأم بصورة مختلفة مع توزيع الورد للحاضرين .


وأكدت الدكتورة ميرى شهيد على أهمية قوة الإرادة والعزيمة التى تعتمد عليهما دائما فى عملها ويأتى بنتيجة رائعة مع استجابة المريض والتزامه لتترك أثر فيه بتكوين ثقافة ثابتة لديه.

وشرحت الاختلاف بين طبيعة الجسد للأشخاص المختلفة وقدمت نماذج كثيرة واستشارات أكثر مع الإجابة على أسئلة الحاضرين فى حوار مفتوح معهم.

وفى نهاية الندوة تقدمت أمينة المرأة بالشكر للدكتورة ميرى وجميع الحاضرين، 
وقدم الأمين العام للحزب بالسويس شهادة تقدير بأسم الحزب وهدية تذكارية للمحاضرة مع أطيب تمنيات الحزب بدوام التوفيق .

 

يذكر أن أمانة المرأة بحزب المصريين الأحرار بالسويس نظمت  دورة تدريبية «التفصيل والباترون»، في إطار تنمية المجتمع وتعليم الحرف للحد من البطالة ودعما للراغبين في تأسيس مشروعات صغيرة.

وجاء ذلك برعاية الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، والدكتورة هبة تراضى واصل الأمين العام، وبإشراف عادل فاضل الأمين العام للمحافظة وعضو الهيئة العليا، وتنفيذ سماح مهدي أمينة المرأة بالسويس، ومشاركة وتنظيم مرفت لمعي مساعد مسؤول لجنة المشروعات الصغيرة.

وأقيمت الدورة على أسبوعين يحاضرها المدربة ومصممة الأزياء عبير نصيف، حيث تقوم بشرح فن التفصيل بدءا من استخدام أدوات التفصيل وطريقة رسم الباترون ثم طريقة قص القماش وصولا للتفاصيل الصغيرة تعلمهم الخياطة خطوة بخطوة وتقدم لهم الاستشارات والمعونة في هذا المجال.

وقالت سماح مهدي أمينة المرأة بالحزب بالسويس، إن الدورة التدريبية خلال الأسبوع الأول لاقت استحسان الكثيرين من المشاركات ورغبة عددا كبير الانضمام، وتعد الدورة جزءا من برنامج معد مسبقا قبل أزمة كورونا تم تطبيقه كبداية للأعضاء بالحزب وسيتم تطبيقه لمساعدة المرأة المعيلة على نطاق أوسع وأشمل بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة لتعم الفائدة على الجميع.

حزب المصريين الأحرار هدية تذكارية العلاج الطبيعي المرأة المصريه الاحتفال بالمرأة الدكتور عصام خليل

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وائل لطفي

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