مسلسلات رمضان 2022.. نور محمود يتصدر البوستر الرسمي لـ«أحلام سعيدة»

تصدر الفنان نور محمود، البوستر الرسمي للعمل الفني مسلسل "أحلام سعيدة"، والذي سيخوض به السباق الرمضاني لعام 2022 ضمن مسلسلات رمضان، والذي سيعرض حصريًا على منصة "watch it".

وظهر الفنان نور محمود على البوستر الرسمي للعمل الفني مسلسل "أحلام سعيدة" بملابس الشخصية التي سيجسدها ضمن أحداث المسلسل.

واتسم برومو مسلسل أحلام سعيدة بالكوميديا، حيث ظهرت الفنانة يسرا لأول مرة بدور سيدة أرستقراطية ذات حس كوميدى.

وتدور أحداث مسلسل أحلام سعيدة حول سيدات في منتصف العمر، يعانين من الأرق وصعوبة في النوم يجمعهن القدر معًا، ومن ثم يخضن تجارب كثيرة في الحياة بخلاف مشاكلهنّ التي تحيط بهن من كل جانب، وكيفية تجاوزها ومواصلة الحياة بشكل جديد ومختلف، وكل ذلك في إطار دراما اجتماعية كوميدية.

مسلسل "أحلام سعيدة" يشارك في ماراثون مسلسلات رمضان 2022 بطولة النجمة يسرا، غادة عادل، مى كساب، شيماء سيف، نور محمود، نبيل نور الدين، هشام إسماعيل، محمد أوتاكا، تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج جمال العدل.



وكانت شبكة قنوات أون أعلنت عن عرض مسلسل أحلام سعيدة للفنانة يسرا على شاشتها بشكل حصرى خلال شهر رمضان المقبل وذلك بجانب منصة watch it الرقمية، حيث طرحت القناة البوستر الدعائى للعمل والذى تتصدره بطلة العمل يسرا ومعها غادة عادل ومى كساب وشيماء سيف وسيطرت عليه حالة من الكوميديا.

وكانت أخر أعمال الفنانة يسرا مسلسل "حرب أهلية" في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته باسل الخياط، أروى جودة، جميلة عوض، سينتيا خليفة، رشدي الشامي، مايان السيد، محمود حجازى، خالد حجاج، مروى الأزلي بسنت صيام، لمى كتكت، عمرو صالح وبرلتنى فؤاد، تأليف أحمد عادل، حوار منة القيعي، وإخراج سامح عبدالعزيز.