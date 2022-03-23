الأربعاء 23 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

كيف لا تقع فريسة لجشع التاجر؟..نصائح يمكنك اتباعها

الأسعار
الأسعار

انخفض متوسط ​​دخل الأسرة بنسبة كبيرة خلال الوباء، وهو أول انخفاض كبير منذ ما يقرب من عقد، وهذا أدى إلى ارتفاع الأسعار واستغلال التجار للمستهلكين في العديد من المنتجات، خاصة مع الحرب الأوكرانية.

ومع ذلك هناك طرق لمكافحة غلاء الأسعار وحتى لاتقع فريسة للتاجر:

تفاوض على أسعار أقل على النفقات اليومية
لمواجهة ارتفاع الأسعار، يمكنك التفاوض على صفقة أفضل على أي شيء تقريبًا تحتاج إليه وفقًا لأندريس لاريس، الشريك الإداري في معهد شابيرو للمفاوضات في بالتيمور، اسأل عما إذا كانت هناك أي برامج أو خصومات يمكنك الحصول عليها، على سبيل المثال إذا كنت تبحث عن شراء ملابس والتجار يرفعون الأسعار بشكل كبير، يمكنك خلال تلك الفترة الاستفادة من الخصومات التي تقدمها الماركات والتي تصل إلى 50٪، ويمكنك الذهاب إلى الوكالة، والتي تتواجد بها أحدث الماركات بأسعار زهيدة.

طريقة أخرى لشراء المستلزمات اليومية من اللحوم والفاكهة والخضروات والتي بالغ التجار في رفع سعرها، يمكنك الإضراب عنها وعدم شرائها، إذا وجد البائع أن المستهلكين لايقبلون على بضاعته سوف يقوم بتخفيضها إلى الحد المعقول المتفق عليه لحماية المستهلك.

يمكنك أيضًا الاستغناء عن شراء السيارات الفارهة والتي ارتفعت خلال اليومين الماضيين، انتظر حتى تعود لاصولها مرة أخرى، فالسيارات صعود وهبوط، لاتقع فريسة للديون التي يفرضها عليك التجار.

تقوم وزارة التموين بالعديد من المعارض للتخفيف عن كاهل المستهلك المصري، يمكنك تتبعها في كافة مستلزمات حياتك بدءً من الطعام إلى الاحتياجات المنزلية الأخرى يمكنك الشراء وانت مطمئن البال.

حاول الابتعاد قدر الإمكان عن استغلال التجار في العقارات، وحاول معرفة الأسعار المتواجدة بالمنطقة التي تريد الشراء فيها أو الإيجار وهل يكون ملائما مع مايطلب منك، أو اتجه لمنطقة أخرى، أو تتبع مشروعات الإسكان التي توفرها الدولة بأسعار في متناول الجميع.

دخل الأسرة غلاء التاجر ارتفاع الأسعار استغلال

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطبقة الوسطى

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