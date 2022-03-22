المشدد 6 سنوات لربة منزل ومحاسب بتهمة الاتجار بمخدر الهيروين

عاقبت محكمة جنايات بنها، الدائرة السابعة، اليوم، ربة منزل ومحاسب، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وتغريم كل منهما غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، والحبس مع الشغل لمدة سنة وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لسائق، لاتجارهم بمخدر الهيروين بدائرة قسم شرطة الخصوص في القضية رقم 6915 لسنة 2020 جنايات قسم الخصوص، والمقيدة برقم 3010 لسنة 2020 كلى شمال بنها.

كشف قرار الإحالة أن المتهمين "س م"، ربة منزل، و"ه ج"، 42 سنة، محاسب، مقيمان دائرة قسم شرطة الخصوص، لحيازتهم بقصد الاتجار مخدر الهيروين، و"كريم م م"، سائق، لحيازته مخدر الهيروين بقصد التعاطي.

وكانت وردت معلومات سرية للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمديرية أمن القليوبية، بقيام ربة منزل ومحاسب بالاتجار بالمواد المخدرة "الهيروين"، واتخذوا من دائرة قسم شرطة الخصوص وكرا لممارسة نشاطهم الإجرامي، جرى إخطار مدير أمن القليوبية، ومدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وبحوزتهم كيس بلاستيك شفاف به كمية من المواد المخدرة "الهيروين"، و2 هاتف محمول، ومبلغ مالي، وبمواجهتهم أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما الآثمة والهاتفين للتواصل مع عملائهما، فيما تم ضبط المتهم الثالث أثناء شراء تلك المواد بقصد التعاطي.