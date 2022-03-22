الثلاثاء 22 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

إسرائيل تقيم مستوطنة جديدة لليهود «الحريديم» فى منطقة النقب

مستوطنة جديدة لليهود
مستوطنة جديدة لليهود «الحريديم

صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي مؤخرًا، على إقامة مستوطنة مخصصة لليهود المتدينيين «الحريديم» في النقب، والتي أطلق عليها اسم مستوطنة «كسيف».

وتضم المستوطنة المزمع إقامتها، أكثر من ألفي وحدة استيطانية، معدة لـ 125 ألف مستوطن، حسبما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وتقام مستوطنة «كسيف» على أراضي بلدات فلسطينية في النقب، مثل كسيفة وعرعرة وحورة وغيرها.

تهجير العرب من النقب

وتأتي مصادقة مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر «الكابينت» على إقامة مستوطنة "كسيف" استمرارا لمسلسل التضييقات وتهجير العرب في النقب، وآخرها اغتيال سند سالم الهربد على يد وحدة المستعربين في رهط. 

على صعيد متصل، أعلن متدينون يهود رفضهم لإقامة المستوطنة المذكورة، لأنها لن تحل مشكلة السكن لديهم، بالإضافة إلى أن المكان الذي ستقام فيه المستوطنة المذكورة، لا يحوي مواصلات ومؤسسات وغيرها.

يشار إلى أن لجنة التوجيه العليا شجبت قرار الحكومة الإسرائيلية بإقامة مستوطنات جديدة في النقب معتبرة هذه الاقامة جزءًا من ممارسات إسرائيل العنصرية الهادفة لمحاصرة تطور الفلسطينيين الطبيعي ومصادرة مستقبلهم، إذ تعاني القرى مسلوبة الاعتراف من مخاطر الهدم والترحيل.

إسرائيل الإحتلال الإسرائيلي الكابينت منطقة النقب كسيف مستوطنة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حرب ضد فقراء العالم

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