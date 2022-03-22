الثلاثاء 22 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الأوروبي يُشيد بإجراء الانتخابات الرئاسية في جو سلمي بتيمور الشرقية

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

أشاد الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، بالانتخابات الرئاسية التي نظمتها جمهورية تيمور الشرقية يوم السبت الماضي في جو سلمي وهادئ بقدر كبير.

وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي - عبر موقعها الرسمي - أن الجمهورية الواقعة بجنوب شرق آسيا نظمت الانتخابات الرئاسية الخامسة لها منذ حصولها على الاستقلال في عام 2002 في جو اتسم بالهدوء والسلمية.

وأضاف أنه بناءً على دعوة من حكومة تيمور الشرقية، قام الاتحاد الأوروبي بنشر بعثة مراقبة تابعة له لإجراء تقييم تقني مستقل ونزيه لجميع جوانب العملية الانتخابية .. فيما قدمت البعثة بيانا أوليا عن الانتخابات أكدت فيه أن الانتخابات كانت جيدة التنظيم وذات مصداقية وشفافة.

وأخيراً، أبرز البيان أن بعثة الاتحاد الأوروبي ستبقى في البلاد لمراقبة الدورة الانتخابية كاملة .. وعند الانتهاء من العملية الانتخابية، ستنشر البعثة تقريرا نهائيا شاملا، بما في ذلك توصيات لإصلاح النظام الانتخابي في المستقبل.

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