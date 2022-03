معمل تطبيقات البلازما بعلوم سوهاج يحصل على مشروع ممول بـ 2.39 مليون جنيه

أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، عن حصول معمل تطبيقات البلازما بقسم الفيزياء بكلية العلوم، على مشروع بحثي ممول من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بتكلفة 2 مليون و398 ألف جنيه، عن مشروع «توليف إلكتروليت LaBaF لبطاريات أيونات الفلوريد فى الحالة الصلبة باستخدام طرق رش المغنطرون والبلازما»،

“Synthesis of LaBaF solid-state electrolyte for all-solid-state fluoride ion batteries using RF magnetron sputtering and Plasma treatment”.

وقد هنأ الدكتور مصطفي عبد الخالق، كلية العلوم بشكل عام، والقائمين على تنفيذ المشروع بشكل خاص، مؤكداً أن الجامعة تمتلك فريقا بحثياََ متميزاََ من أعضاء هيئة التدريس على مستوي عالي من الكفاءة والخبرة، إلى جانب إمتلاكها عدد كبير من الأجهزة والمعامل البحثية، الأمر الذي يؤهلها لإيجاد حلول علمية وعملية لأي مشكلات قد تتسبب في عرقلة عجلة التنمية.

وأشار الدكتور حازم المشنب عميد الكلية، إلي أن تلك الأبحاث العلمية المميزة تخدم الخطة البحثية للجامعة بشكل خاص، وترتبط بشكل وثيق برؤية مصر 2030م، كما تساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى كافة المجالات.

وأوضح الدكتور محمد حماد الباحث الرئيسي للمشروع، أن المشروع يهدف إلى تحسين الموصلية الأيونية لإلكتروليت الفلوريد في الحالة الصلبة، في درجة حرارة الغرف، حيث يركز المشروع على استخدام تقنية الترسيب بالبلازما المولدة بالطاقة المستمرة أو المترددة من أجل تحضير إلكتروليت (LaBaF) في الحالة الصلبة لبطاريات الفلوريد، مضيفاً أنه من خلال المشروع سيتم دراسة تأثير المعالجة بالبلازما ذات الترددات الراديوية على التوصيلية الأيونية للإلكتروليت الصلب، وسوف يتم استخدام تقنيات تحليلية كيميائية وفيزيائية مختلفة من أجل التحقق من الخصائص التركيبية والسطحية للإلكتروليتات وكذا تقييم أداؤها.