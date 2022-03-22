منافسات كبيرة في بطولة الجمهورية للاسكواش .. وأبطال العالم يشيدون بمجمع مدينتي للاسكواش( فيديو )

تشهد بطولة الجمهورية المفتوحة للإسكواش (رجال وسيدات)، التي يستضيفها نادي مدينتي الرياضي-التابع لمجموعة طلعت مصطفى- منافسات كبيرة بين المشاركين ، والذين أشادوا بالمستوى التنظيمي والفني للبطولة التي يصل مجموع جوائزها أكثر من 60 ألف جنيه .

وشهدت فعاليات أول وثاني ايام البطولة منافسات شرسة من جانب اللاعبين المصنفين من بين العشرة الأوائل على مستوى العالم، حيث يشارك في البطولة أكثر من 128 لاعب و32 لاعبة، وعلى رأسهم النجم علي فرج لاعب نادي وادي دجلة والمصنف الثاني عالميا والحاصل على بطولة "اوبتاسيا" للاسكواش، والذي أشاد بمستوى التنظيم ، وقال إنها ليست المرة الأولى التي يشارك في بطولة على ملاعب نادي مدينتي وسبق له وأن شارك في بطولة الدوري منذ ثلاثة أعوام على ملاعب النادي وكان التنظيم على أعلى مستوى.

من جانبها، قالت نوران جوهر لاعبة نادي وادي دجلة الرياضي والمصنفة الثانية عالميا أن نادي مدينتي يوفر كافة المتطلبات التي تحتاجها مثل هذه البطولات الكبرى، كما أنه مؤهل بشكل كبير لاستضافة فعاليات على أعلى المستويات الدولية بفضل الملاعب المستوفية للاشتراطات القياسية.

ويضم نادي مدينتي الرياضي، أحدث وأكبر مجمع ملاعب إسكواش في مصر، وهو مجمع يتكون من 11 ملعب (10 ملاعب فرعية وملعب رئيسي زجاجي يسع 500 متفرج)، ويتيح المجمع كافة المتطلبات التي يحتاجها جميع عناصر اللعبة من حيث غرف الملابس، وقاعات المحاضرات والمؤتمرات الصحفية.

ويحظى مجمع ملاعب اسكواش بنادي مدينتي بأهمية كبرى على المستوى المحلي والدولي، حيث سبق له استضافة عددا من البطولات الدولية والمحلية مثل بطولة الجمهورية، وبطولة الدوري العام، وبطولة مدينتي الدولية بالتعاون مع الاتحاد العربي للاسكواش، وأول بطولة محلية للرواد، الأمر الذي دفع الاتحاد الدولي للإسكواش، للإشادة بهذا المجمع نظرا لتصميمه وفقًا للمواصفات القياسية الدولية



وأوضح طارق مؤمن لاعب نادي الجزيرة المصنف الخامس عالميا أن البطولات الكبرى لا يمكن استضافتها سوى على ملاعب رباعية الزجاج ومن المعروف ان هذا النوع من الملاعب لا يتوفر بشكل كبير في مصر ومن ثم فإن ملاعب مدينتي بما توفره من متطلبات تتوافق مع الشروط الدولية تُعطي قيمة كبيرة للبطولة ولأي بطولة يتم استضافتها مستقبلا.

في المقابل أكدت هانيا الحمامي لاعبة نادي وادي دجلة والمصنفة رقم 3 عالميا أن مستوى التنظيم غير مسبوق معتبرة نادي مدينتي واحدًا من أفضل النوادي على مستوى الجمهورية، فيما قال فارس دسوقي لاعب نادي سبورتنج والمصنف سابع عالميًا أن الملاعب التي تستضيف البطولة رائعة جدا ومؤكدا أنها المرة الأولى التي يرى فيها ملاعب بهذا الحجم في مصر، وهو نفس المعنى الذي أكد عليه اللاعب عمر مسعد لاعب نادي لاك بول سبورتنج والمصنف 22 عالميا مشيرا إلى أن هناك منافسة شرسة بين جميع اللاعبين على الفوز بالبطولة.