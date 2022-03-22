منافسات كبيرة في بطولة الجمهورية للاسكواش .. وأبطال العالم يشيدون بمجمع مدينتي للاسكواش( فيديو )
تشهد بطولة الجمهورية المفتوحة للإسكواش (رجال وسيدات)، التي يستضيفها نادي مدينتي الرياضي-التابع لمجموعة طلعت مصطفى- منافسات كبيرة بين المشاركين ، والذين أشادوا بالمستوى التنظيمي والفني للبطولة التي يصل مجموع جوائزها أكثر من 60 ألف جنيه .
وشهدت فعاليات أول وثاني ايام البطولة منافسات شرسة من جانب اللاعبين المصنفين من بين العشرة الأوائل على مستوى العالم، حيث يشارك في البطولة أكثر من 128 لاعب و32 لاعبة، وعلى رأسهم النجم علي فرج لاعب نادي وادي دجلة والمصنف الثاني عالميا والحاصل على بطولة "اوبتاسيا" للاسكواش، والذي أشاد بمستوى التنظيم ، وقال إنها ليست المرة الأولى التي يشارك في بطولة على ملاعب نادي مدينتي وسبق له وأن شارك في بطولة الدوري منذ ثلاثة أعوام على ملاعب النادي وكان التنظيم على أعلى مستوى.
من جانبها، قالت نوران جوهر لاعبة نادي وادي دجلة الرياضي والمصنفة الثانية عالميا أن نادي مدينتي يوفر كافة المتطلبات التي تحتاجها مثل هذه البطولات الكبرى، كما أنه مؤهل بشكل كبير لاستضافة فعاليات على أعلى المستويات الدولية بفضل الملاعب المستوفية للاشتراطات القياسية.
ويضم نادي مدينتي الرياضي، أحدث وأكبر مجمع ملاعب إسكواش في مصر، وهو مجمع يتكون من 11 ملعب (10 ملاعب فرعية وملعب رئيسي زجاجي يسع 500 متفرج)، ويتيح المجمع كافة المتطلبات التي يحتاجها جميع عناصر اللعبة من حيث غرف الملابس، وقاعات المحاضرات والمؤتمرات الصحفية.
ويحظى مجمع ملاعب اسكواش بنادي مدينتي بأهمية كبرى على المستوى المحلي والدولي، حيث سبق له استضافة عددا من البطولات الدولية والمحلية مثل بطولة الجمهورية، وبطولة الدوري العام، وبطولة مدينتي الدولية بالتعاون مع الاتحاد العربي للاسكواش، وأول بطولة محلية للرواد، الأمر الذي دفع الاتحاد الدولي للإسكواش، للإشادة بهذا المجمع نظرا لتصميمه وفقًا للمواصفات القياسية الدولية
وأوضح طارق مؤمن لاعب نادي الجزيرة المصنف الخامس عالميا أن البطولات الكبرى لا يمكن استضافتها سوى على ملاعب رباعية الزجاج ومن المعروف ان هذا النوع من الملاعب لا يتوفر بشكل كبير في مصر ومن ثم فإن ملاعب مدينتي بما توفره من متطلبات تتوافق مع الشروط الدولية تُعطي قيمة كبيرة للبطولة ولأي بطولة يتم استضافتها مستقبلا.
في المقابل أكدت هانيا الحمامي لاعبة نادي وادي دجلة والمصنفة رقم 3 عالميا أن مستوى التنظيم غير مسبوق معتبرة نادي مدينتي واحدًا من أفضل النوادي على مستوى الجمهورية، فيما قال فارس دسوقي لاعب نادي سبورتنج والمصنف سابع عالميًا أن الملاعب التي تستضيف البطولة رائعة جدا ومؤكدا أنها المرة الأولى التي يرى فيها ملاعب بهذا الحجم في مصر، وهو نفس المعنى الذي أكد عليه اللاعب عمر مسعد لاعب نادي لاك بول سبورتنج والمصنف 22 عالميا مشيرا إلى أن هناك منافسة شرسة بين جميع اللاعبين على الفوز بالبطولة.