ختام فعاليات المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات «مارلوج 11»

اختتمت اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات ، «مارلوج 11»، والذي نظمه- معهد تدريب الموانئ - بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، على مدار ثلاثة أيام بمشاركة أكثر من 25 دولة، 740 مشاركًا.



شهدت الجلسة الختامية حضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية ورئيس المؤتمر، والدكتور يسري الجمل رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، والدكتور أكرم سليمان السلمي رئيس المؤتمر.

وقال رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور إسماعيل عبد الغفار: «أود في مستهل حديثي أن أعرب عن خالص الشكر والتقدير لمُشاركتكم الفاعلة ومُساهماتكم الصادقة في مؤتمر مارلوج 11».

وأضاف «عبد الغفار» في كلمته الختامية: «لقد استطعنا على مدار ثلاثة أيام من العمل المكثف تحقيق نجاح ملموس يُضاف إلى السجل الناجح للمؤتمر الذي أصبح علامة مميزة في صناعة النقل البحري، متابعا لقد كانت النقاشات متميزة، ممتعة لأنها دارت بين الخبراء أمثالكم وأروع ما فيها تلاقي كوكبة من العقول والكوادر المتميزة في تطوير صناعة النقل البحري والموانئ».

وأوضح: «أود أن أتقدم بالشكر الجزيل للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، و الفريق كامل الوزير، وزير النقل بجمهورية مصر العربية على الدعم والرعاية للإكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ولا يسعني في هذا المقام أن أغفل الدور الكبير الذي قامت به اللجنة المنظمة للمؤتمر برئاسة الدكتور أكرم سليمان السلمي وفريق العمل».

وتابع: «في ختام كلمتي أود أن أهنئكم جميعاً على نجاح هذا المؤتمر، سنتذكر هذا المؤتمر، ونتذكر جهودكم التي بذلتموها لإنجاحه».