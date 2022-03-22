هند صبري تعلن عن موسم ثاني لـ«البحث عن علا» على «نتفليكس»

أعلنت النجمة هند صبري التحضير للجزء الثاني من مسلسل «البحث عن علا» حصريا على نتفليكس.

ونشرت هند صبري فيديو عبر حسابها الخاص بـ«انستجرام» يؤكد أن رحلة علا عبد الصبور المليئة بالمغامرات مستمرة، وقالت: «كما علّمتنا علا أن نهاية قصة، هي بداية لأخرى، يأتي الموسم الثاني لتنال هي فرصة جديدة».

ولاقى الموسم الأول من المسلسل الذي عرض في 3 فبراير الماضي، تفاعلا بين الجمهور الذي تابع قصة علا عبد الصبور ورحلتها المليئة بالمغامرات الشيقة لإعادة اكتشاف ذاتها والتأقلم مع تحديات واقعها الجديد في قالب كوميدي درامي.

ويعد مسلسل «البحث عن علا» أول تجربة للفنانة هند صبري كمنتج منفذ، وشاركها في العمل نخبة من ألمع النجوم. كما يأتي الموسم الثاني تأكيدا على التزام نتفليكس بتقديم قصص عربية إلى العالم.

https://fb.watch/bVzvVXI19p/