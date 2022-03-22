الثلاثاء 22 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

هند صبري تعلن عن موسم ثاني لـ«البحث عن علا» على «نتفليكس»

هند صبرى
هند صبرى

أعلنت النجمة هند صبري التحضير للجزء الثاني من مسلسل «البحث عن علا» حصريا على نتفليكس.

ونشرت هند صبري فيديو عبر حسابها الخاص بـ«انستجرام» يؤكد أن رحلة علا عبد الصبور المليئة بالمغامرات مستمرة، وقالت: «كما علّمتنا علا أن نهاية قصة، هي بداية لأخرى، يأتي الموسم الثاني لتنال هي فرصة جديدة».

ولاقى الموسم الأول من المسلسل الذي عرض في 3 فبراير الماضي، تفاعلا بين الجمهور الذي تابع قصة علا عبد الصبور ورحلتها المليئة بالمغامرات الشيقة لإعادة اكتشاف ذاتها والتأقلم مع تحديات واقعها الجديد في قالب كوميدي درامي.

ويعد مسلسل «البحث عن علا» أول تجربة للفنانة هند صبري كمنتج منفذ، وشاركها في العمل نخبة من ألمع النجوم. كما يأتي الموسم الثاني تأكيدا على التزام نتفليكس بتقديم قصص عربية إلى العالم.

 

https://fb.watch/bVzvVXI19p/

البحث عن علا هند صبري مسلسل البحث عن علا علا عبد الصبور موسم ثان

رئيس التحرير

وائل لطفي

حرب ضد فقراء العالم

الأكثر قراءة

جدول زيادة المعاشات من 2014 إلى 2022

جدول موعد صرف معاشات أبريل 2022 ونسبة زيادة المعاشات السنوية 

الشناوي: توقعات بزيادة أسعار العقارات حتى 20%

«وفروا فلوسكم».. تعرف على أسعار السلع فى مبادرات الدولة

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم

تخفيض حصة الفرد فى البطاقة التموينية؟.. الحكومة توضح الحقيقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

اقتصاد الدولة بين : آليات السوق.. وتجار السوء!

الحسين عبدالرازق

أي كلام والسلام!

حسين دعسة

زيلينسكي.. خطاب بلغة الاشارة

محمود خليل

خلطة التصوف والتطرف فى «إسلام السبعينيات»

أحمد سعد زايد

سدنة هياكل الخرافة والعنف

منى رجب

نحن والتغيرات المناخية

ماجد حبته

مظلة الحماية الاجتماعية

عيد رحيل

عيد رحيل يكتب: أنا ابن أمّى

صور

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

حفل رابطة النقاد الرياضيين

جنازة زكى فطين عبدالوهاب

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تقيم مستوطنة جديدة لليهود «الحريديم» في منطقة النقب

ناقش تعزيز التنسيق.. بينيت يعود لإسرائيل بعد لقاء الرئيس السيسى وبن زايد

الاحتلال يقتحم مخيم «قلنديا» و«كفر عقب» شمالى القدس